أمين عام الناتو يكشف توقيت حصول السويد على عضوية الحلف

قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج، إن اتفاق السويد على الانضمام إلى الحلف قد يتم التوصل إليه في الوقت المناسب لعقد قمة للحلف الشهر المقبل في ليتوانيا.

وأضاف عقب لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن مسؤولين من تركيا والسويد وفنلندا سيجتمعون في وقت لاحق من هذا الشهر لإجراء محادثات لمحاولة التغلب على اعتراضات تركيا والمجر التي أخرت محاولة السويد الانضمام إلى الناتو، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

وجرت محادثات ستولتنبرج في إسطنبول مع أردوغان بعد أسبوع من تمديد أردوغان حكمه الذي استمر عقدين في الانتخابات.

وكان محللون سياسيون قالوا إن أردوغان، الذي سعى للعمل كوسيط بين روسيا والغرب في سياق حرب أوكرانيا، من غير المرجح أن يتخذ قرارًا بشأن عضوية السويد في حلف الناتو حتى تقرر الانتخابات.

وصرح ستولتنبرج لرويترز في مقابلة إنه من المهم استغلال الوقت المتبقي قبل قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس في يوليو للتوصل إلى اتفاق.