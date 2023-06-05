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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موعد مباراة الأهلي والوداد في نهائي بطولة أفريقيا والقنوات الناقلة

صدى البلد

قرر الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى مارسيل كولر غلق صفحة مباراة الوداد المغربى التى أقيمت أمس بإستاد القاهرة، من أجل التركيز والتحضير الجيد لمباراة إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها الأحد المقبل بالمغرب.


ويحدد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع معاونيه برنامج التحضير لمباراته أمام الوداد وبرنامجه حتى موعد السفر إلى المغرب الخميس المقبل بطائرة خاصة، حيث يحدد الجرعات التدريبية والأحمال البدنية المطلوبة.


موعد مباراة الأهلى القادمة أمام الوداد المغربي 
يستعد الأهلي لمواجهة الوداد المغربي في العاشرة مساء الأحد المقبل بمركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والوداد المغربي
وتنقل قنوات بي إن سبورت، المالك الحصري لبث مباريات دوري أبطال أفريقيا، مواجهة الأهلي ضد الوداد المغربي بالنهائي، بالإضافة إلى قنوات أون تايم سبورت، ولكن على التردد الأرضي الخاص بالقناة.
 

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