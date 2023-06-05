أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

يهتم الكثير بالبحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر 5-6-2023، خاصة بعد تراجع سعر الأوقية عالميا بشكل غير مسبوق ، حيث يزيد البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21.

يهتم الكثير من المصريين بـ سعر الدولار اليوم في مصر 5-6-2023، والذي استقر في غالبية البنوك العاملة في مصر وكذلك البنك المركزي المصري ،قرابة الـ 3 شهور.

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، خاصة بعد موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين ووصلت درجة الحرارة أمس إلى 45 على جنوب الصعيد.

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا في السوق المحلية ، على خلفية تراجع أسعار خام الحديد عالميا بقوة خلال الفترة الماضية.

تعبر أرقام الطوارئ، ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.