عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس .. دليلك في نشرة خدمات صدى البلد

نشرة خدمات صدى البلد
نشرة خدمات صدى البلد

يبحث الكثير عن أسعار السلع والتي يقدمها موقع صدى البلد في نشرة الخدمات تضم أسعار الذهب والدولار ومواقيت الصلاة وأرقام الطوارئ وحالة الطقس، ونستعرضها فيما يلي:

 

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

يهتم الكثير بالبحث عن اسعار الذهب اليوم في مصر 5-6-2023، خاصة بعد تراجع سعر الأوقية عالميا بشكل غير مسبوق ، حيث يزيد البحث عن سعر جرام الذهب عيار 21.

 

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

يهتم الكثير من المصريين بـ سعر الدولار اليوم في مصر 5-6-2023، والذي استقر في غالبية البنوك العاملة في مصر وكذلك البنك المركزي المصري ،قرابة الـ 3 شهور.

 

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، خاصة بعد موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين ووصلت درجة الحرارة أمس إلى 45 على جنوب الصعيد.

 

عز يتراجع 1500 جنيه.. هزة جديدة تضرب أسعار الحديد والأسمنت الآن

شهدت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا ملحوظا في السوق المحلية ، على خلفية تراجع أسعار خام الحديد عالميا بقوة خلال الفترة الماضية.

 

دليلك في الطوارئ.. أرقام شرطة النجدة والمرور والإسعاف

تعبر أرقام الطوارئ، ما يلجأ له الشخص حالة حدوث الأزمات والطوارئ في المنزل أو على الطرق، ويقدم موقع “صدى البلد” ضمن نشرة خدماته اليومية، هذه الأرقام الخاصة بالجهات المختلفة، للاستعانة بها حال حدوث طارئ.

 

مواقيت الصلاة اليوم الاثنين في القاهرة والمحافظات

يهتم الكثير بالبحث عن مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، فهي محل اهتمام الملايين يوميا، خاصة معرفة موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب بعد تطبيق التوقيت الصيفي.

 

اسعار اسعار الذهب الدولار أرقام الطوارئ حالة الطقس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللقطة الأصعب| السبب الحقيقي لانفعال حسين الشحات وحقيقة توقيع عقوبة عليه

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

أول تعليق من أحمد شوبير بعد فوز الأهلي على الوداد بنهائي إفريقيا

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

شهيرة تثير الجدل بفستانها في مهرجان الزمن الجميل|شاهد

سؤال يتحول لسخرية مواقع التواصل الاجتماعي في المؤتمر الصحفي للقاء الأهلي والوداد

موضوعات متعلقة

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

عز يتراجع 1500 جنيه.. هزة جديدة تضرب أسعار الحديد والأسمنت الآن

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

أسعار جديدة لـ 5 سيارات رياضية في مصر .. تضم "اوبل و MG"

الحق اشتري.. تراجع جديد فى أسعار الذهب| وعيار 21 مفاجأة الآن

بشرى للمواطنين بشأن أسعار السلع خلال الفترة المقبلة

ترشيحاتنا

حوار| وزير الري السابق: تعنت أثيوبيا في أزمة سد النهضة غير مبرر ومصر مواردها محدودة.. فيديو وصور

أدينت بقتل أطفالها الأربعة.. العلم يبرئ أما بعد 20 عاما سجنا في أستراليا

لماذا نحر الأضحية في العيد الكبير؟.. لـ 7 أسباب لا يعرفها كثيرون

تسليم خطابات الندب للمراقبين والملاحظين المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023.. اليوم

مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة خطة التنمية الاقتصادية 2023/ 2024.. اليوم

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الأن بالبنوك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شهرية وسنوية| لو معاك 100 ألف جنيه.. كم تربح من شهادات الادخار الجديدة

نشرة المرأة والصحة| جمال شعبان يكشف معلومات عن الضغط المنخفض..هذه الأبراج تحافظ على أسرار عائلتها..مرض السكري هو الخطر الأكبر على القلب

عاشت وماتت غلبانة.. وفاة دينا مراجيح حزنا على رحيل والدتها تشعل السوشيال ميديا

شهيرة تثير الجدل بفستانها في مهرجان الزمن الجميل|شاهد

فيديو

مفاجأة.. تطورات جديدة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق

بعد إغلاق 225 عاما.. افتتاح مسجد الظاهر بيبرس عقب تطويره وترميمه

مفاجآت في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الوداد.. غياب الشناوي ونجم الدفاع والهداف

أنا مش هربان ودي الحقيقة كاملة .. ماذا قال أحمد بغدودة في أول ظهور بعد اختفائه «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

إبراهيم شعبان

الحرب والدموع.. خارطة المأساة الإنسانية في السودان

اﻟﻤﺰﻳﺪ