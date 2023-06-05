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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

15 درجة كاملة.. الأرصاد تفجر مفاجأة غير متوقعة بشأن طقس اليوم

الأرصاد
الأرصاد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم، خاصة بعد موجة التقلبات الجوية التي شهدتها البلاد يومي الخميس والجمعة الماضيين ووصلت درجة الحرارة أمس إلى 45 على جنوب الصعيد.

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درجات الحرارة تصل لـ 45.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

حالة الطقس على القاهرة الآن

أما عن حالة الطقس على القاهرة، فكشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجـه البحري مائل للحرارة على السواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

حالة الطقس على القاهرة الآن

15 درجة

ويكون الفارق في درجات الحرارة العظمى والصغرى على مناطق في الصعيد نحو 15 درجة مئوية، إذ تسجل محافظة سوهاج اليوم 41 درجة للعظمى و 26 درجة للصغرى.
 

أمطار رعدية

وكشفت هيئة الأرصاد عن الظواهر الجوية، والتي تشمل نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، كما تتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب الصعيد وعلى فترات متقطعة.

أمطار رعدية

ارتفاع الموج

وكشفت هيئة الأرصاد في بيانها عن حالة طقس اليوم، أن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وأصدرت الأرصاد بيانا بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر اليوم الاثنين:

العظمى الصغرى
القاهرة 33 21
العاصمة الإدارية 33 21
6 أكتوبر 34 22
بنها 33 21
دمنهور 32 21
وادى النطرون 33 21
كفر الشيخ 32 20
المنصورة 32 21
الزقازيق 33 22
شبين الكوم 33 22
طنطا 32 20
دمياط 26 21
بورسعيد 26 20
الإسماعيلية 34 21
السويس 33 23
العريش 27 20
رفح 27 20
رأس سدر 36 24
نخل 35 20
كاترين 30 16
الطور 36 25
طابا 34 24
شرم الشيخ 40 28
الاسكندرية 28 20
العلمين الجديدة 28 20
مطروح 24 18
السلوم 26 19
سيوة 32 20
رأس غارب 39 27
الغردقة 38 27
سفاجا 38 26
مرسى علم 39 28
شلاتين 38 27
حلايب 34 28
أبو رماد 33 26
رأس حدربة 34 26
الفيوم 36 25
بني سويف 36 25
المنيا 37 24
أسيوط 38 25
سوهاج 41 26
قنا 42 28
الأقصر 43 29
أسوان 44 30
الوادي الجديد 43 29
أبو سمبل 43 30

الأرصاد هيئة الأرصاد الجوية التقلبات الجوية حالة الطقس القاهرة الآن امطار درجات الحرارة

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