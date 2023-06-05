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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سرقة سيارة نجمة تنس شهيرة خلال احتفالها بعيد ميلادها | تفاصيل

نجمة التنس هيذر
نجمة التنس هيذر واتسون 

سرق لصوص مجهولون سيارة  نجمة التنس هيذر واتسون من منشأة آمنة تحت الأرض بينما كانت تحتفل مؤخرًا بعيد ميلادها. 

وبحسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، بلغت واطسون 31 عام  في 19 مايو لكنها تأخرت في الاحتفال بهذه المناسبة بسبب التزامات أخرى. 

ولكن عندما تمكنت أخيرًا الاحتفال مع أصدقائها، أصيبت اللاعبة  البريطانية  بالخزي لاكتشاف أن سيارتها  سرقت.

  نجمة التنس هيذر واتسون 

وكتبت واتسون على توتير يوم السبت - بعد أسبوعين تقريبًا من عيد ميلادها الفعلي قائلة "يمكن أن تسوء الأمور دائمًا" فقط عندما تعتقد أن ذلك غير ممكن".

وبهذه الكلمات أخبرت بطلة جونيور المفتوحة السابقة في الولايات المتحدة 166 ألف متابع عن المحنة التي مرت بها لتعلن بداية بائسة لعامها الثاني والثلاثين.

وكتب النجم المولود في جيرنزي: “بدأ كل شيء طبيعيا الليلة الماضية عندما سرقت سيارتي من منزلي - في مرآب آمن للسيارات تحت الأرض به كاميرات مراقبة ورجل أمن يعمل على مدار الساعة”.

نجمة التنس سرقة سيارة عيد ميلاد

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