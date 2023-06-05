مسلحون يقتحمون متحفا سودانيا لاحتجاز أقدم مومياوات في العالم .. ما القصة؟

احتجزت مليشيا مسلحة سودانية أقدم المومياوات في العالم كرهائن بأحد المتاحف بالخرطوم.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، اقتحم أفراد مسلحون متحفًا في الخرطوم، بالسودان ، يضم جثثًا مغطاة تعود إلى 2500 قبل الميلاد.

ناشد نائب مدير المتحف إخلاص عبد اللطيف المسلحين عدم الإضرار بالمومياوات التي لا تقدر بثمن وجزء من تراث الأمة الأفريقية.

متحف سوداني

لاحظ المؤرخون الذين يراقبون صور الأقمار الصناعية لمتحف السودان الوطني بالفعل علامات الضرر بما في ذلك أدلة على الحرق.

وأوضحت الصحيفة، ان مجموعة مسلحة اقتحمت المتحف - المقام في مبنى كبير على ضفاف نهر النيل - قبل 72 ساعة.

وأشارت الصحيفة إلى ان المومياوات التي تم احتجازها هي من بين الأقدم والأكثر أهمية من الناحية الأثرية في العالم.

ففي عام 2019 ، ساعد المتحف البريطاني نظراءه من السودان في إنشاء مختبر للآثار الحيوية لإجراء أبحاث حول الرفات البشرية القديمة وغيرها من العناصر التي يعود تاريخها إلى 12000 عام.