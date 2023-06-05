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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا تحقق في استخدام أوكرانيا أسلحتها للهجوم على روسيا

بلجيكا
بلجيكا

كلف رئيس الوزراء البلجيكي، ألكسندر دي كرو، أجهزة المخابرات البلجيكية بالنظر في مسألة استخدام أسلحة قدمتها بروكسل إلى أوكرانيا، في الهجوم على مقاطعة بيلجورود الروسية.

ووفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء، قال رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو اليوم الاثنين، إن بلجيكا ستطلب توضيحًا من أوكرانيا بشأن التقارير التي تفيد بأن قواتها استخدمت بنادق من صنع بلاده لمحاربة القوات الروسية داخل الحدود الغربية لموسكو.

وأضاف دي كرو "وزارة دفاعنا ووكالاتها الاستخبارية بدأت تحقيقًا ويطلبون معلومات لتحديد ما حدث بالضبط".

ولفت "يتم تسليم الأسلحة الأوروبية إلى أوكرانيا بشرط استخدامها على أراضيها بغرض الدفاع عنها"، موضحًا "لدينا ضوابط صارمة ونقوم بدراسة الموقف للتأكد من الأمر".

ورفض دي كرو التعليق على العواقب المحتملة إذا تأكدت التقارير.

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، قالت السبت الماضي إن المقاتلين المناهضين للكرملين الذين شنوا هجومًا عبر الحدود من أوكرانيا على منطقة بيلجورود الروسية الشهر الماضي استخدموا مركبات تكتيكية تسلمتها كييف من الولايات المتحدة وبولندا وحملوا بنادق مصنوعة في بلجيكا وجمهورية التشيك.

بلجيكا أوكرانيا بيلجورود أجهزة المخابرات البلجيكية بروكسل

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