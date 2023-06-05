مشاركتهم بأنشطة بدون شاشة إلكترونية .. إرشادات أمريكية للقضاء على ظاهرة إدمان الأطفال لألعاب الفيديو

تعاني كافة الأسر حول العالم، من كيفية التعامل مع الأطفال، وظاهرة إدمان الموبايلات وألعاب الفيديو، وهي الظاهرة التي لا تزال معظم الأسر تبحث عن حل لها، خصوصا وأن هناك فجوة بين جيل الآباء الذي نشأ معظمهم في جيل الثمانينيات، والتسعينيات، وكانت الشاشة المتاحة لهم فقط هي التلفزيون فقط، وكان من السهل التحكم بها، على عكس الواقع الحالي وصعوبة السيطرة على الأطفال في شغفهم بالتكنولوجيا.

وما يزيد من مخاوف الآباء، أنه يمكن أن تكون ألعاب الفيديو مفيدة ومحفوفة بالمخاطر بالنسبة للمراهقين في ذات الوقت، وهنا يكون من البديهي أنه يمكن للوالدين إرشادهم بشكل أفضل إذا كانوا يستكشفون ألعابهم معهم، ، وهنا نرصد تلك الظاهرة وأسبابها، والحلول العملية التي وصل إليها مجتمع مثل الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تعد من أكثر دول العالم استخداما للتكنولوجيا، وذلك وفق تقرير نشرته صحيفة npr الأمريكية.

آباء الآن هم أطفال الثمانينيات والتسعينيات .. فجوة

آباء العصر الحالي، هم أجيال نشأت في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي مع والدين يتحكمان بصرامة في "وقت الشاشة" الخاص بي، وكان التلفزيون حينها لا يحدث به تطور كبير، وكذلك لعبة الجيب التي ماتت عندما كنت في العاشرة من عمري، ولم يتم استبدالها أبدًا، لذا تولد بداخل تلك الأجيال إحساسًا عامًا بأن ألعاب الفيديو، مثل التلفزيون، كانت تصيب العقل بالتعفن، والتفاهة.

والآن، نشأ الأبناء، الذين يبلغون من العمر 12 و 13 عامًا، في عالم رقمي بطريقة لم يستوعبها الآباء، ويعيش جيلهم على الإنترنت، ويقضي ساعات أكثر في أماكن افتراضية منذ أن بدأ هذا الوباء، ومن هنا بدأت تتواجد الفجوة، وأصبحت قواعد المنزل بشأن ألعاب الفيديو تعسفية بالنسبة للأبناء والخلافات بشأنها مستمرة، ومن هنا أصبح نم الضروري البحث عن حل لتلك الأزمة المتعمقة داخل أسر العالم بأجمعه.

تريد أن تفهم ابنك المراهق؟ تعرف على عقولهم

وتذكر الصحيفة الأمريكية نقلا عن علماء النفس ومصممي الألعاب والباحثين بأمريكا، أن تأثير ألعاب الفيديو أكثر دقة من تأثير الأنواع الأخرى من وقت الشاشة، مثل وسائل التواصل الاجتماعي، ففي الواقع، تُظهر بعض الأبحاث أنه يمكن أن يكون له آثار إيجابية، مثل تعزيز حل المشكلات أو العمل الجماعي والتواصل، ووهنا يرى هؤلاء المتخصصون أنه يجب على الآباء فهم عقول أبنائهم، ومعرفة كيفية تحسين الجوانب الإيجابية للألعاب وحماية الأطفال من المخاطر المحتملة.

"وقت الشاشة, مفهوم قديم، يدرس الأطفال ويلعبون ألعاب الفيديو ويستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي ويشاهدون مقاطع الفيديو على الشاشات ، ولكن ليس لكل منهم نفس التأثير التنموي, ففي الواقع، لا تُظهر ألعاب الفيديو نوع التأثيرات السلوكية أو العاطفية السلبية التي يرتبط بها الباحثون باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، هكذا تقول كيلي دنلاب ، عالمة النفس الإكلينيكية ومديرة المجتمع في Take This ، وهي مجموعة مناصرة للصحة العقلية داخل مجتمع الألعاب.

فرق بين وسائل التواصل الاجتماعي والألعاب

ووفقا لما أظهرته الأبحاث مرارًا وتكرارًا، فإن الوقت الذي يتم قضاؤه في لعب ألعاب الفيديو لا ينبئ بنتائج الصحة العقلية، وقد يكون أحد أسباب الاختلاف في التأثير بين لأعاب الفيديو ووسائل التواصل الاجتماعي، هو أن وسائل التواصل الاجتماعي تدور في المقام الأول حول التسويق، أو مقارنة الذات بالآخرين، بينما تدور الألعاب عمومًا حول التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء، أو حل اللغز، أو الانخراط في المنافسة.

وفي الواقع، تقول الدكتورة دنلاب، غالبًا ما يتجاهل الآباء بعض فوائد الألعاب، فهي أداة، بحيث يمكنك استخدام الألعاب لتحسين اتصالك الاجتماعي ، لممارسة الشعور بالعواطف التي نتجنبها عادةً ، مثل الشعور بالذنب أو الحزن أو الخزي, فالكثير من الألعاب تجلب هذه المشاعر إلى داخلنا ، وتتيح لنا مساحة للعب بهذه المشاعر.

فيما يقول بيتر إيتشلز، عالم النفس البحثي في ​​جامعة باث سبا في المملكة المتحدة ، إن الألعاب التي تتضمن مشاريع مشتركة مثل معركة أو مهمة يمكن أن تساعد في تطوير مهارات اجتماعية مفيدة، فهي تتطلب نوعًا من بناء الفريق الدقيق، ويتطلب الأمر التفكير في التوقيت والتعيين ومهارات تواصل جيدة للتنسيق مع الناس القيام بهذا النوع من العمل المنسق المفيد حقًا لجميع أنواع الأشياء."

ضرورة تنظيم تعامل المراهقين مع السوشيال ميديا

وخلص المختصون إلى ضرورة أن يساعد الآباء أطفالهم في تحديد أولويات الأنشطة غير المتصلة بالإنترنت حتى لا تستوعبهم الألعاب، حيث يحتاج الأطفال إلى بعض القيود على ألعابهم ، خاصةً إذا بدأت في مزاحمة الأنشطة الأساسية أو الصحية الأخرى ، كما يحذر العديد من الخبراء ، مثل العمل المدرسي والنوم على وجه الخصوص.

ويقول مايكل ريتش ، طبيب الأطفال ومدير مركز الإعلام وصحة الطفل في مستشفى بوسطن للأطفال: "من الصعب تحديد وقت الشاشة، وما هو أسهل في القياس الكمي - وربما أكثر انسجامًا مع ما هو مثالي من الناحية التطورية - هو تحديد الوقت غير المرئي على الشاشة، لذلك ينصح الآباء بمراقبة أن الوجبات العائلية، والأعمال المنزلية ، واللعب في الهواء الطلق أو اللعب الشخصي، ولكن لا تدخل تلك الأنشطة في وقت اللعب الإلكتروني".

ويؤكد ريتش، أن الأطفال يستفيدون أيضًا من فترات انخفاض التحفيز بعيدًا عن التكنولوجيا، فالمراهقون يشعرون أيضا أن وسائل التواصل الاجتماعي تضغط عليهم، ويحتاجون للخروج منها ، لذلك نريد إعادة ملئ الملل لديهم بأشياء مفيدة، لأن ذلك يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اللعب التخيلي.

أنت بحاجة لبدء اللعب مع أطفالك

ومن أهم الخطوات التي أوصى بها كل خبير، هو ممارسة ألعاب الفيديو مع طفلك لمعرفة ما قد يحفزه على وجه التحديد على اللعب - الاحتياجات التي قد تلبيها اللعبة، فالشطرنج عبر الإنترنت، على سبيل المثال، هو تجربة مختلفة عن لعبة متعددة اللاعبين مع الأصدقاء، وقد يجد الأطفال الخجولون أنه من الأسهل الاختلاط بالآخرين في الألعاب، وقد يعتبره طفل آخر بمثابة تخفيف للتوتر، وقد يستخدم بعض الأطفال الألعاب كمكان للهروب أو معالجة موقف صعب.

ويقول مركز بوسطن للأطفال، إن معظم الأشياء التي يقلق الآباء بشأنها مع الألعاب - الخطر الغريب والعنف والجنس - يمكن معالجتها ببساطة عن طريق استكشاف اللعبة من خلال أعينهم، والمشاركة مع الأطفال في اللعب، تحمل رسالة مفادها "أنا أحبك، وأحترمك، وأريد أن أفهم ما الذي يشغلك هنا"، وهنا أنت تدخل هذا الفضاء بموقف مختلف تمامًا، وهو موقف الطالب بشكل أساسي، وستتعرف على ماهية اللعبة".

لا تنزعج برد فعل أطفالك .. تلك معايير الأمان

وكما جاء بالصحيفة الأمريكة، فإنه على الآباء إذا لاحظوا أن الأطفال يصرخون أو يبكون بشأن شيء حدث في إحدى الألعاب، فلا ينزعجوا، كما يقول الخبراء، فردود فعل الطفل على العواطف وديناميكيات التعامل مع الآخرين حقيقية، حتى لو كانت المسرحية نفسها تحدث افتراضيًا، أو على جهاز، ويقول الخبراء إن نوبات الغضب أثناء اللعب لا تعني أن طفلك من المرجح أن يتصرف بعنف في الحياة الواقعية.

وتشبه ألعاب الفيديو الأماكن الأخرى التي يقضي فيها أطفالك وقتًا، فهل هو آمن؟، فالألعاب هي مساحات اجتماعية - يمكن أن تحدث أشياء جيدة أو سيئة - تمامًا كما في الحياة الواقعية، لذلك اقترح العديد من الخبراء التفكير في الألعاب التي يلعبها أطفالك على أنها مجرد نوع آخر من المساحة حيث تسمح لهم بالتسكع فيها، فعلى سبيل المثال: إذا كان لديك طفل يبلغ من العمر 5 سنوات، فلن تضعه بمفرده في مركز تجاري، حيث قد يقترب الغرباء، ويمكنك الآن ترك ابنك المراهق في المركز التجاري، ولكن ليس قبل مناقشة الأشخاص الذين يتسكعون معهم، وما يخططون للقيام به، وربما اتفاق حول موعد العودة إلى المنزل لتناول العشاء، وكذلك يمكن تطبيق نفس المبادئ العامة على المراهقين الذين يلعبون.

شارك في اختيار اللعبة وفق معايير

ووفقا لما جاء بتقرير الصحيفة الأمريكية، فإنه يجب على الآباء أن يسألوا أنفسهم: هل تبدو ثقافة اللعبة نفسها مواتية للسلوك المناسب للعمر؟ الألعاب ذات الشخصيات الأنثوية ذات السمات الجنسية المبالغ فيها ، على سبيل المثال ، قد تعرض الطفل للتحرش الجنسي، فإذا كنت لا تحب ما تراه في إحدى الألعاب ، فتذكر أن الحظر والقيود الصريحة تميل إلى نتائج عكسية على المراهقين، ويقول دنلاب وخبراء آخرون إنه من الأهمية بمكان إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة، لذا إذا حدث شيء سيء داخل اللعبة، فيمكنك مساعدتهم في معالجته أو التعامل معه.

يقترح الخبراء التحدث إلى أطفالك حول بنية اللعبة وتوجيههم نحو الألعاب التي تدور حول خطوط القصة ، أو التي لها نقاط نهاية طبيعية يمكن أن تسمح للطفل بإنهاء اللعب بمفرده، وعليك أن تراقب الألعاب بحثًا عن الثقافة السامة والمضايقات، فمن الممكن أن تزدهر الثقافة والتعليقات السامة في بعض الألعاب لأن الآباء لا يراقبون تلك المساحات.