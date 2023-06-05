الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يفتتح دورة تدريبية للكوادر الهندسية الكينية

أشرف صباح اليوم الاثنين 05 يونيو 2023 السفير محند صالح لعجوزي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية، على افتتاح دورة تدريبية لصالح 61 مهندس كيني في مجال التعدين والفلزات وذلك بجامعة نيروبي الكينية.

حضر حفل الافتتاح مسئولي جامعة نيروبي من عمداء ورؤساء للكليات الهندسية بالجامعة، بالإضافة إلي السفير د.خالد الكثيري رئيس بعثة جامعة الدول العربية بنيروبي ووزير مفوض شيرين عادل امام مدير ادارة العمليات بالصندوق، والبروفسير عبد المنعم البطاحجي الأستاذ بمعهد بحوث الفلزات المصري التابع لوزارة التعليم العالي والمشرف علي تنفيذ الدورة.

وفي كلمته الافتتاحية، شكر السفير محند صالح لعجوزي مدير عام الصندوق الحضور على مشاركتهم في مراسم هذا الحفل، ونقل تحيات أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للمشاركين متمنياً كل التوفيق والنجاح للمتدربين، مؤكداً على إهتمام معاليه باستمرار دعم وتدريب الكوادر الإفريقية في شتى المجالات. قام المدير العام للصندوق أيضاً بتقديم عرضٍ وافٍ عن انشطة هذا الجهاز العربي الهام ونشأته وأنشطته المتنوعة لصالح الكوادر الإفريقية، متمنياً خالص التوفيق للمتدربين في حياتهم المهنية.

من جانبه و نيابة عن رئيس الجامعة، ألقى رئيس كلية الهندسة بجامعة نيروبي كلمة أشاد فيها بالبرنامج التدريبي وشكر جامعة الدول العربية والصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية على تنظيم هذه الدورة، مؤكداً متابعة جامعة نيروبي للأنشطة والبرامج التي ينفذها الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية منذ عام 2018 في كينيا بشكل عام ومع جامعتهم بشكل خاص منذ العام الماضي 2022 وتمنى استمرار هذا التعاون دعماً للكوادر الهندسية الكينية التي سوف تسهم في النهوض بكافة القطاعات الصناعية بكينيا.

وعقب الحفل الافتتاحي، شرع الأستاذ المشرف على الدورة في مباشرة أشغالها التي ستستمر حتى يوم 9 يونيو 2023.