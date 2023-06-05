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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بحضور ممثلين عن 187 دولة أعضاء بمنظمة العمل الدولية ..

مدير العمل الدولية يدعو إلى تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية

صدى البلد

شارك  وفد مصر الثلاثي برئاسة وزير العمل حسن شحاتة ، "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال" ، اليوم الاثنين، بقصر الأمم ،في الجلسة الافتتاحية  لفعاليات الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية، المنعقد خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجاري ،بحضور 5000 مندوب عن أطراف العمل الثلاثة ،من 187 دولة أعضاء في المنظمة .

حضر مع الوفد المصري مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين،  ومن المقرر أن يلقي وزير العمل حسن شحاتة كلمة حكومة مصر أمام المؤتمر يوم الأربعاء المقبل ،لعرض تجربة مصر الرائدة في تعزيز علاقات العمل وبرامج الحماية والعدالة الاجتماعية، ولم تدرج لجنة المعايير الدولية اسم مصر هذا العام على قائمة الملاحظات المعروفة إعلاميا بـ "القائمة السوداء" في ملف العمل .

بدأت الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل الدولي في دورته الحادية عشر بعد المائة ، بانتخاب على بن صميخ المري وزير العمل القطري رئيسا للمؤتمر، وهنري كوينت من النرويج ،واهور أوان من باكستان نوابا للرئيس،  كما جرى تشكيل وتكوين اللجان الدائمة والفنية للنظر في البنود المدرجة في جدول الأعمال ،واعتمدت الجلسة الافتتاحية الترتيبات العملية لتسيير المؤتمر وتشكيل اللجان.

وألقى المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو  كلمة بشأن تقريرها المعروض على المؤتمر المعنون بـ : "النهوض بالعدالة الاجتماعية" والذي رصد فيه التحديات التي تواجه عمل العمل اليوم ،ودعوته لتشكيل تحالف عالمي من أجل العدالة الاجتماعية .

وتحدث المدير  العام عن تلك التحديات التي تواجه العدالة الاجتماعية حول العالم ،وقال: إن هناك 685 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع معظمهم من افريقيا ، وان 160 مليون طفل عامل ، و207 ملايين شخص عاطل، و4 مليارات شخص ليس لديهم حماية اجتماعية .

ودعا المدير العام إلى أهمية تشكيل تحالف عالمي لمواجهة تلك التحديات التي تواجه عالم العمل ، مناشدا بلدان العالم إلى توفير الحماية الاجتماعية والعمل اللائق .

وعرض رئيس المؤتمر القطري على المري ، في كلمته رؤيته بشأن البنود المعروضة على المؤتمر خلال فترة الانعقاد ،خاصة التحديات التي تواجه عالم العمل،وايضا ملف التلميذة الصناعية، ومناقشات بشأن حماية العمال  وتوفير بيئة عمل لائقة وصحية ،وأهمية الاهتمام بملفات التدريب المهني،وحماية العمال غير المنتظمين .

كما تحدث في الجلسة الافتتاحية رئيس فريق أصحاب العمل ،وكذلك رئيس فريق العمال ، وأكدا أهمية ذلك التحالف العالمي لمواجهة التحديات في عالم العمل .

ويناقش ممثلو أطراف العمل الثلاثة حول العالم جدول اعمل يتضمن مناقشة بنود أساسية منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية، والمساواة بين الجنسين ،والحماية الاجتماعية للعمال ،وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.

حضر وفد مصر الثلاثي الجلسة الافتتاحية ،وهم من  وزارة العمل : أمال عبد الموجود رئيس قطاع العلاقات الخارجية، والمستشار إيهاب عبد العاطي المستشار القانونى للوزير،ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير ،وعبدالوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي ،وهلال مأمون مدير عام المنظمات والاتفاقات، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة ،وأمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير ،ودينا محمود باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات، وريم فيصل باحث بإدارة المنظمات والاتفاقيات".

ومن اتحاد الصناعات: المهندس هاني محمود ،والدكتور خالد عبد العظيم ،والدكتور سيد تركي ،ومحمد عاطف، ورشا مجدي.

وعن الغرف التجارية:محمد عطية الفيومي ،ومحمد طلعت.

وعن فريق العمال: محمد جبران ، وخالد عيش، ومجدي البدوي، وعادل عبد الفضيل ، وسولاف درويش ، وعيد مرسال، وهشام عبد العزيز، وعماد حمدي، وهشام فؤاد ، ومحمد عبد ربه ، وعايدة محي الدين ، وعبدالرحمن عبدالغني، وسامي رزق  ، وكارولين سمير ،ومحمد أبو العباس نوفل .

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