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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| شكوى ضد حكم النهائي.. قرار جديد أمام الوداد.. وعقوبات منتظرة

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم الإثنين داخل النادي.

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أخطاء كارثية.. تحرك جديد من الأهلي ضد حكم نهائي الوداد المغربي

قرار جديد في الأهلي 

كشف أحمد حسن نجم الزمالك والأهلي، ومنتخب مصر السابق عن حقيقة سفر مجلس إدارة النادي الأهلي للمغرب في مباراة العودة أمام الوداد المغربي.

ونشر أحمد حسن ، عبر صفحته الرسمية فيسبوك ، اجتماع مجلس الأهلي بالكامل يقرر السفر إلى المغرب لمساندة الفريق في لقاء الإياب أمام الوداد المغربي.

تقرير مراقب المباراة.. عقوبات في انتظار الأهلي بنهائي الوداد المغربي

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عقوبات فى انتظار الأهلي 

كشفت تقارير مغربية عن عقوبات ينتظرها النادي الأهلي بعد خوضه مواجهة الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا مساء أمس الأحد على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وذكرت تقارير مغربية أن فريق الأهلي بات مهددا بعقوبات قوية من الاتحاد الإفريقي "الكاف"، عقب الأحداث التي أعقبت نهاية مواجهة نظيره الوداد المغربي في ذهاب دور نهائي دوري أبطال افريقيا الذى اقيم على ملعب استاد القاهرة الدولي .

أفادت التقارير بأن النادي الأهلي ينتظر فرض عقوبات قوية من جانب الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف"، بسبب الملاحظات التي سجلها مراقب المواجهة امام الوداد المغربي، تتعلق بالرشق بزجاجات المياه على لاعبي نادي الوداد اثناء الخروج من أرضية ميدان ملعب استاد القاهرة الدولي.

وأضافت أن مراقب مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا دون في تقريره تعرض بعض من أعضاء نادي الوداد المغربي للاعتداءات في المواجهة المذكورة أمام النادي الأهلي بالرشق عن طريق زجاجات المياه عقب انتهاء اللقاء .

وشددت التقارير المغربية على ان النادي الأهلي ينتظر فرض عقوبات مالية كبيرة من جانب الكاف والحرمان من الجماهير فى قادم المشاركات لمباريات يتم تحديدها لاحقا فى حال تكرار تلك الأحداث فى المشاركات المقبلة الخاضعة تحت عباءة الاتحاد الافريقي لكرة القدم.

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الأهلي يشكو حكم نهائي الوداد المغربي 

تدرس إدارة النادي الأهلي تقديم شكوى ضد الحكم الليبي الذي أدار مباراة الوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بداعي ارتكابه أخطاء جسيمة.
وذكرت تقارير مغربية أن إدارة الأهلي تدرس في الوقت الحالي تقديم شكوى إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ضد الليبي معتز إبراهيم، بسبب أخطائه الجسيمة وتأثيرها على سير ونتيجة اللقاء.

وأشارت التقارير، إلي أن النادي الأهلي يري أن الحكم الليبي لم يحتسب ركلة جزاء لحسين الشحات وكذلك تغاضى عن طرد مدافع الوداد المغربي بعد لمس الكرة باليد باعتبار أنه آخر لاعبي فريقه.

وشددت التقارير المغربية على أن الهدف من الشكوى هو فرض ضغوط على لجنة الحكام التابعة للاتحاد الأفريقي للاجتماع مع طاقم تحيكم مباراة العودة بقيادة الإثيوبي باملاك تسيمبا لتفادي تكرار الأخطاء في مباراة مركب محمد الخامس.
 

الأهلى الوداد المغربي نهائى دورى أبطال إفريقيا الكاف الليبي معتز إبراهيم

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