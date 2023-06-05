محافظ أسيوط يقوم بزراعة أشجار مثمرة خلال الاحتفال باليوم العالمي للبيئة

شهد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، الاحتفال الذى أقامته إدارة شئون البيئة بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للبيئة 2023 ويسمى هذا العام "حلول لتقليل التلوث بالمواد البلاستيكية".

كما شارك فى زراعة بعض الأشجار المثمرة بالميدان المواجه لديوان عام المحافظة بحى شرق، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتفعيلاً لاستراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ بهدف تحسين البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة وتوفير مساحات خضراء تكون متنفسًا للمواطنين وبدعم ومتابعة مستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية .

جاء ذلك بحضور النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، وعبد العزيز زنار، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد بشير مدير المكتب الفنى للمحافظ ومقرر اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وحسام صلاح رئيس جهاز شئون البيئة بالمحافظة، وعنتر محمود مدير ادارة شئون البيئة بالمحافظة ،ورجب على محمود مدير ادارة المخلفات الصلبة بالمحافظة وعبد اللطيف فضالة رئيس حى شرق و وائل رشاد رئيس مجلس ادارة جمعية تنمية الثقافة والفنون.

وبدأ المحافظ فعاليات الاحتفال بزراعة بعض الأشجار المثمرة بالميدان المواجه لديوان عام المحافظة ،ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية زراعة 100 مليون شجرة والتي تحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية في إطار الجهود المصرية في ملف تغير المناخ ،كما تفقد معرض المنتجات و الالعاب التى تم تصنيعها من اعادة تدوير المخلفات البلاستيكية وبعض منتجات اعادة تدوير المخلفات والتى تم تصنيعها بواسطة جمعية تنمية الثقافة والفنون .



وقال محافظ أسيوط، إنه جارٍ توريد أكثر من 170 ألف شتلة للمحافظة من الأشجار المثمرة وأشجار الأخشاب بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية و وزارة الزراعة لزراعتها في الشوارع والميادين والحدائق المركزية ،موجهًا بالتوسع في تنفيذ المشروعات الخضراء الذكية صديقة البيئة بالمحافظة لتعزيز مواجهة التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية في الهواء وهو ما يعكس جهود الدولة في التعامل مع البعد البيئي مؤكدًا على أهمية مبادرة زراعة 100 مليون شجرة وتوفير كافة سبل الدعم وتذليل العقبات لاستمرار تنفيذ الخطة الموضوعة مسبقًا وتسخير الإمكانيات لدعم وتعظيم الاستفادة من تلك المبادرة ، معبرًا عن سعادته المشاركة في زراعة شتلات الاشجار المثمرة.

ولفت إلى استمرار تلك الحملات لتشمل جميع أنحاء المراكز والأحياء وبمشاركة كافة القطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني داعيًا كافة الجهات المعنية وذات الصلة سواء الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لتفعيل المشاركة المجتمعية وتنفيذ حملات وفعاليات للتشجير مع اختيار المناطق التي تصلح لتكون حدائق ومتنزهات خضراء بالمدن لتصبح رئة خضراء بكل مدينة الأمر الذي يسهم في إحداث نقلة نوعية حضارية ، ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 والإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 .

وأضاف المحافظ أن هناك جهودا ودعما كبيرا من الحكومة المصرية و وزارة البيئة متمثلة فى دعم البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة للمحافظة للنهوض بمنظومة المخلفات الصلبة ، في إطار مبادرة حياة كريمة لانشاء 4 محطات وسيطة بالمحافظة بمراكز ديروط وأبوتيج وأبنوب ومنفلوط بتكلفة مالية قدرها 58 مليون جنيه حيث تم تسليم كل من ديروط وأبوتيج إلى محافظة أسيوط لبدء العمل بهما وجارٍ الانتهاء من الأعمال الإنشائية لكل من أبنوب ومنفلوط ، ممولة من البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع لوزارة البيئة ، وقد شهدت تجربة تشغيلية ، لـ 2 من المحطات بمركزى ديروط وابوتيج.

ويأتى ذلك ضمن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بمنظومة إدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف المحافظات لتحسين مستوى الخدمة والنظافة العامة من أجل عودة الشكل الجمالي للمدن والمراكز والقرى بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمة المقدمة ،لافتا الى ان وزارة البيئة قامت من خلال البرنامج الوطني بتوفير مهمات الوقاية الخاصة بعمال النظافة بتكلفة مالية قدرها 2.5 مليون جنية تتمثل في بدل وقائية، كمامات طبية، أحذية واقية وأخرى مطاطية ، قفازات ونظارات واقية وغيرها .

وجدد محافظ أسيوط ، مناشدته للمواطنين والمهتمين وكافة الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني وممثلي الشركات بالمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتقدم بمشروعات تتناسب مع معايير الترشح وفى المجالات المحددة والتقديم والتسجيل بالموقع الالكترونى لها (http://www.sgg.eg)، وتستمر في تلقى المشروعات حتى يوم 30/ 6/2023 .

يذكر أن يوم البيئة العالمي، هو المناسبة البيئية الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة وللعالم أجمع،ويُعد يوم البيئة العالمي الذي يُشرف عليه برنامج الأمم المتحدة للبيئة ويُحتفل به سنويًا في 5 يونيو منذ عام 1973 أكبر منصة عالمية للتوعية البيئية العامة، حيث يحتفل به ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ،ويسلط اليوم العالمي للبيئة الضوء على التحديات البيئية الملحة في عصرنا .