مشادة بين محام وباحثة بسبب قائمة المنقولات الزوجية

نشبت مشادة كلامية بين عصام عجاج المحامي بالنقض، و عبير سليمان باحثة في شؤون المرأة، أثناء الحديث عن قائمة المنقولات الزوجية.

فقد قالت عبير سليمان باحثة في شؤون المرأة، إن قائمة المنقولات تحمي المرأة، وأنها ترفض من يطالب بـ إلغاء قائمة المنقولات.

وأضافت عبير سليمان، أن هناك حالات كثيرة من السيدات تعرضت لـ مشكلات، وأن الزوجة يجب أن تتمسك بـ حقها فى كتابة القائمة.

ورد عصام عجاج، منفعلا قائلا :"بعض الأزواج تبكي بعد الإمضاء على قائمة المنقولات الزوجية، معلقًا :" في شباب بينضحك عليها تحت اسم الحب"، أنه يطالب الشباب بعدم الإمضاء على قائمة المنقولات، وأنه من الممكن أن يترك زوجته تحت اسم " خليها تعنس".



ولفت إلى أن من يمضي على قائمة يمضى على وثيقة حبسه، معلقًا :" هل يحق للزوج أن يطلب من زوجته أن تمضي له على وصل، بعدم الخيانة الزوجية".



وأشار إلى أن قائمة المنقولات تشبه طلب الزواج من الزوجة الإمضاء على ورقة بعدم الخيانة بعد الزواج.

وكشف أن هناك حالات كثيرة بقانون الأحوال الشخصية ينتج عنها حبس الزوج، حالة عمل مشكلة مع زوجته، موضحا أن قانون الأسرة يحتاج لـ تعديل، أن الزوج يتعرض لـ الحبس حال عدم تسليم الصغار، ويتعرض لـ الحبس حال عدم تسليم المسكن.

وتابع "الزوج يتعرض لـ الحبس حال عدم دفع النفقة، ويتعرض لـ الحبس حال الزواج من أخري دون علمها، ويتعرض لـ الحبس حال عدم تسليم قائمة المنقولات".

ولفت إلى أن قانون الأسرة يجب أن يكون لحل المشكلات الزوجية، ولا يكون ظالما لـ الزوج، معلقًا "قانون الأسرة يعدل منذ 10 سنوات".



