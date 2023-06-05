بالقلوب ..محمد صلاح يشارك جمهوره صور برفقة والديه

شارك اللاعب محمد صلاح متابعيه صورة جديدة له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وظهر محمد صلاح في الصورة برفقة والدية ووالدته ، و اكتفي بتعليق القلب.

وعلي جانب آخر حافظ محمد صلاح جناح ليفربول، على رقم قياسي خاص به في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفشل إيرلينج هالاد في تكسير الرقم القياسي الخاص بـ محمد صلاح كأكثر لاعب تسجيلًا للأهداف بدون ركلات الجزاء في موسم واحد ببطولة الدوري الإنجليزي.

وسجل هالاند 29 هدفًا، إضافة لـ 7 أهداف من ركلات جزاء، ببطولة الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد سجل 31 هدفًا بدون ركلات جزاء، في موسم 2017-2018 ببطولة الدوري الإنجليزي، متساويًا مع لويس سواريز الذي سجل نفس العدد من الأهداف في موسم 2013-2014.