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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بعد التهديد بصور وفيديوهات خادشة للحياء..ضبط وإحضار المتهم بابتزاز الفنانة راندا عبدالسلام

راندا عبدالسلام
راندا عبدالسلام

أمرت نيابة أكتوبر الكلية بضبط وإحضار المتهم بابتزاز الفنانة  راندا عبد السلام وتهديدها بنشر صور خادشة للحياء ومقاطع إباحية وأحالت القضية إلى محكمة الجنايات.  

جاء بأمر الإحالة أن المتهم هدد المجني عليها، راندا حسن إبراهيم السيد عبدالسلام كتابة بنسبة أمور خادشة لشرفها؛ وهي زعم نشر صور ومقاطع إباحية لها، وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب وهو إعطاؤه مبلغ خمسين الف جنيه.

كما نشر المتهم عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام “ أخبارا عن وجود صور ومقاطع إباحية تنتهك خصوصية ”راندا” المجني عليها سالفة الذكر دون رضاها، سواء كانت تلك المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة وأنشأ وأدار حساباً خاصاً على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" باسم randa_reklaml وذلك بقصد ارتكاب الجريمة محل الاتهام السابق والمعاقب عليها قانوناً.

وتعمد المتهم إزعاج ومضايقة راندا عبدالسلام المجني عليها سالفة الذكر، وكان ذلك بإساءة استعمال جهاز اتصالات وهو الهاتف من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

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