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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول أفغاني يكشف السبب وراء تسمم 100 طالبة

أفغانستان
أفغانستان

زاد عدد الطالبات الأفغانيات اللاتي تعرضن للتسمم إلى نحو 100 طالبة، وفق ما قال مسؤول محلي أفغاني، اليوم الاثنين، بعدما كن نحو 80 طالبة، وذلك في ولاية سربل شمال أفغانستان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أفغانية.

 

وذكر رئيس دائرة الإعلام والثقافة المحلية، عمير ساريبولي،إن التسمم وقع خلال عطلة نهاية الأسبوع في مدرستين بمقاطعة سانشراك بالولاية.

وقال ساريبولي إن 7 معلمات ومعلماً وعامل نظافة في المدرستين كانوا من بين المتضررين.

وأضاف المسؤول أن الحالة الصحية لكثير من الطلاب الذين نقلوا إلى مستشفى المقاطعة جيدة. وكان الطلاب يعانون من الغثيان وضيق التنفس.

وقال المسؤول: «لا توجد لدينا حالات وفاة، ومعظمهم خرجوا من المستشفى».

ولم يتضح عدد المصابين الذين نقلوا إلى المستشفى.

وكشف  عمير عما يمكن أن يكون السبب وراء التسمم الخطير، ذاكرًا أنه ربما يكون قد جرى استخدام مادة كيميائية في الفصول الدراسية تسببت في الإصابة بضيق التنفس وسيلان العيون والأنوف.

ولم تقبض الحكومة على أي شخص  بعد ، بينما تجري تحقيقاتها حول الأمر.

وحدثت حالات تسمم للطلاب خلال إدارة الحكومة الأفغانية السابقة، قبل وصول «طالبان» إلى السلطة، ولكن لم يتم تحديد السبب الدقيق والجناة الرئيسيين.

وأعادت طالبان، منذ عودتها إلى السلطة، فرض قوانين ولوائح صارمة، منها منع الفتيات والنساء من الذهاب إلى المدارس بعد الصف السادس.

 

 

نحو 100 طالبة سربل عمير ساريبولي

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