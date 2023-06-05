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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد جبر: 17 ممثل اشتركوا في مسرحية "طيب وأمير".. فيديو

محمد جبر
محمد جبر

قال المخرج والفنان محمد جبر، إن هناك 17 ممثل يشتركون في مسرحية "طيب وأمير" وجميعهم بدرجة ممثل قدير، مشيراً إلى أن من ضمنهم هؤلاء الفنانين هشام اسماعيل ومحمود فتحي وغيرهم.

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وأضاف "محمد جبر" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "الحياة اليوم" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائية، أن تم اختيار الفنانين المشاركين في هذا العرض المسرحي بعناية دقيقة جدا حتي يخرجوا بعرض مسرحي قوي يليق بتاريخهم الفني.

وتابع محمد جبر، أن جميع الفنانين كانوا يشاركون بعضهم البعض في كافة الأشياء الصغيرة والدقيقة داخل العرض المسرحي ولم يبخل أحد في تقديم المساعدة للآخرين.

برنامج الحياة اليوم عرض مسرحى قناة الحياة مسرحية طيب وأمير محمد جبر

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