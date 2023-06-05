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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

آراء طلاب العلمي بالشهادة الثانوية الأزهرية في امتحان القرآن اليوم

طلاب الثانوية الأزهرية
طلاب الثانوية الأزهرية

رصد موقع صدى البلد، آراء طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، عن امتحانات نهاية العام وامتحان القرآن الذي تم اليوم.

وقال إبراهيم محمد، من معهد حلمية الزيتون، خلال البث المباشر لصفحة صدى البلد، إن امتحان القرآن الكريم اليوم، كان مناسب، وكان به بعض النقاط للطلاب المتميزين.

وأضاف، أن اللجان مناسبة للطلاب ويتم توفير الجو المناسب من أجل الإجابة على الامتحانات.

وأشار الطالب أحمد محمد توفيق، أن امتحان اليوم كان مناسب للطلاب المتفوقين، فالذي اجتهد وحفظ القرآن استطاع الحل، منوها أنه لا يسمح لأحد بالغش داخل اللجان.

وتلقت غرفة عمليات قطاع المعاهد الأزهرية  التقارير الفنية من واضعي الامتحان، والتي أفادت بسلامة الأسئلة، وخلوها من العيوب الفنية، وبمتابعتها ردود أفعال طلاب القسم العلمي من خلال لجان المتابعة المتواجدة من مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية في المحافظات ورصد ردود الأفعال تجاه امتحان القرآن الكريم، عبر طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية عن رضاهم بامتحان مادة القرآن الكريم، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط.

وأشاد قطاع المعاهد الأزهرية بالتزام الطلاب بالتعليمات، متمنيا كل التوفيق والسداد للطلاب الذين أثبتوا التزامهم التام بمبادئ الأزهر الشريف في الاعتماد على النفس، والسعي لتحقيق الأهداف المرجوة،  مؤكدا أن ما يتم مشاهدته في اللجان على مستوى الجمهورية يدل على تغيير جذري لثقافة الطلاب، وحبهم وانتمائهم لأزهرهم ووطنهم.

جدير بالذكر أن عدد المتقدمين للشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بقسميها العلمي والأدبي ١٤١٥٠٩ طالب وطالبة، حيث بلغ عدد المتقدمين  من القسم الأدبي ٩٠٧٧١، من البنين ٥٦٢٨٧، والفتيات ٣٤٤٨٤، ومن القسم العلمي من البنين ٢٧٤٣٥، والفتيات ٢٣٣٠٣ بإجمالي ٥٠٧٣٨، موزعين على ٥٨٨ لجنة على مستوى الجمهورية.

 

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