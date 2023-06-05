محافظ بورسعيد: توجه جديد لتقديم خدمة فندقية عالية وتنفيذ مشروعات جديدة

أكد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أن توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أن يكون هناك استثمارات في بورسعيد لبناء الفنادق، مشير إلى أن هناك مستثمر كبير ومطور من خارج بورسعيد بدأ في التخطيط والتنفيذ لبناء فنادق تقدم الخدمات للمواطنين.

وأضاف "الغضبان"، خلال جولة لـ"حديث القاهرة" بمحافظة بورسعيد، مع الإعلامي خيري رمضان، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن المرحلة المقبلة سيكون هناك خدمات فندقية على أعلى مستوى.

وأشار إلى أنه تم بناء سوق ومول للأسماك ببورسعيد لتقليل تكلفة البيع وتم تشييد بجانبه المطاعم وعدد من المحلات الأخرى وسوق ومول للملابس المستعملة، لتصبح أكبر منطقة تجارية ببورسعيد، كما أنها أصبحت مصدر رزق للأهالي في بورسعيد، وأصبحت منطقة لوجستية كبرى، مشددًا أن المواطن البورسعيد يستقبل الزوار بشكل جيد.