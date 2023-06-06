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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أوكرانيا فقدت أكثر من 1500 شخص و 28 دبابة في دونيتسك

الجيش الروسي
الجيش الروسي

قالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن أوكرانيا فقدت أكثر من 1500 شخص و 28 دبابة في قطاع دونيتسك الجنوبي في جمهورية دونيتسك الشعبية الروسية ومنطقة زابوروجيه.

وأضافت أنه في 5 يونيو، واصلت أوكرانيا هجومها، وركزت الجهود الرئيسية على قطاع دونيتسك الجنوبي ، مضيفة أن العمليات النشطة وغير الأنانية التي قامت بها وحدات من مجموعة فوستوك من القوات ، التي أظهرت الشجاعة والبطولة ، أوقفت العدو ، الذي فشل في تحقيق المهام الموكلة.

وتابعت 'تكبدت الوحدات المهاجمة ... التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية خسائر فادحة، وبلغ إجمالي الخسائر في صفوف القوات الأوكرانية في قطاع جنوب دونيتسك أكثر من 1500 عسكري أوكراني ، 28 دبابة ، ثمانية منهم من ليوبارد من صنع ألمانيا ، وثلاث دبابات ايه ام اكس - 10 صنعت في فرنسا و 109 مركبات قتالية مصفحة".

ويبدو أن أوكرانيا بدأت هجومها المضاد الذي طال أمده ، على الرغم من عدم وجود تأكيد رسمي ببدء الهجوم من كييف.

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