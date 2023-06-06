هل ياسمين عبد العزيز بتعرف تطبخ.. أحمد العوضي يجيب| فيديو

كشف الفنان أحمد العوضى، تفاصيل جديدة عن علاقته مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما في غاية الاحترام والتقدير.

وقال أحمد العوضى، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي،: "ممكن خناقة تدور ما بين زوجين بيحبوا بعض، تدور ما بين زوجين تانيين يتطلقوا بسببها".

كبدة نيئة

وأضاف الفنان أحمد العوضى، :"ياسمين عبد العزيز بتدخل المطبخ، وعملت ليا من ساعة ما اتجوزنا مكرونة وفراخ بانيه، ومرة تانية مكرونة وبوفتيك، وهي مش بتعمل غير اللحوم اللي بتتحمر".