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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هل ياسمين عبد العزيز بتعرف تطبخ.. أحمد العوضي يجيب| فيديو

الفنان أحمد العوضي
الفنان أحمد العوضي

كشف الفنان أحمد العوضى، تفاصيل جديدة عن علاقته مع زوجته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، مشيرا إلى أن العلاقة بينهما في غاية الاحترام والتقدير.

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أحمد العوضي عن مسلسل ضرب نار: حبيت أقدم عمل قوي مع ياسمين

وقال أحمد العوضى، في حوار مع الإعلامية إسعاد يونس، مقدمة برنامج صاحبة السعادة، المذاع عبر قناة دي ام سي،: "ممكن خناقة تدور ما بين زوجين بيحبوا بعض، تدور ما بين زوجين تانيين يتطلقوا بسببها".

كبدة نيئة  

وأضاف الفنان أحمد العوضى، :"ياسمين عبد العزيز بتدخل المطبخ، وعملت ليا من ساعة ما اتجوزنا مكرونة وفراخ بانيه، ومرة تانية مكرونة وبوفتيك، وهي مش بتعمل غير اللحوم اللي بتتحمر".

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