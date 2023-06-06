أحمد العوضي عن مسلسل ضرب نار: حبيت أقدم عمل قوي مع ياسمين

قال الفنان أحمد العوضي، إن الهدف من تقديم مسلسل ضرب نار، بالاشتراك مع زوجته؛ هو تقديم عمل فني جيد يليق بالجمهور الذي ينتظرهم، خاصة أنهما لم يقدما عملا خلال العام الماضي، فكان لا بد أن يكون مسلسلا قويا.

وأضاف "أحمد العوضي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع علي قناة "dmc" الفضائية، كان هناك مدرب خاص يقوم بتدريبي على اللهجة الصعيدية؛ حتى أستطيع إتقانها للتعايش مع دوري داخل المسلسل، موضحاً أنه عندما كان يركز مع المدرب؛ وجده عندما يشعر بالعصبية، كان يتحدث سريعا، فركزت على هذه الطريقة، وقبل المسلسل بدأت أتحدث صعيدي فقط في كل مكان.

وتابع أحمد العوضي، أنه يعتز بنشأته في الطفولة بمنطقة عين شمس، حيث نشأ على أخلاق تلك المنطقة، وعندما أصبح ممثلا؛ شعر بأنه سفير لهذه الطبقة، ودائما ما يقول “فخور بـ عين شمس”.