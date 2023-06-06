قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

بمشهد يعكس الأمل والتفاؤل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، يوثق رقصة طفل صغير بملابس المستشفى، قبل الخضوع لعملية جراحية خطيرة.

يقفز الطفل بطاقته المذهلة، ويرقص بين غرف المستشفى، بينما يغني الموظفون معه، ويهتفون له، وقد نشرت المقطع صحيفة “people”.

ويوثق الفيديو، لحظة مفعمة بالحيوية وسعيدة، يعيشها الطفل المسكين، قبل إجراء عملية جراحية صعبة، ليذكر الجميع بأنه يمكن العثور على الفرح حتى في أحلك الأوقات.

في الفيديو، يصفق الموظفون للصبي بهتافات صاخبة وهو يرقص، ثم يودعهم قائلاً: "وداعًا يا رفاق، يجب أن أعود إلى المسرح!".

رسم المقطع الابتسامة على شفاه رواد السوشيال ميديا الذين تداولوه على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

علق المستخدمون على المنشور على أمل الحصول على آخر المستجدات بشأن شفائه، فيما أشاد آخرون بموظفي المستشفى لمجاراة الطفل وإسعاده.

https://www.instagram.com/reel/CtDST0jtqVs/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==