عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

طفل يرقص قبل عملية
طفل يرقص قبل عملية خطيرة

بمشهد يعكس الأمل والتفاؤل، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مؤثر، يوثق رقصة طفل صغير بملابس المستشفى، قبل الخضوع لعملية جراحية خطيرة.

يقفز الطفل بطاقته المذهلة، ويرقص بين غرف المستشفى، بينما يغني الموظفون معه، ويهتفون له، وقد نشرت المقطع صحيفة “people”.

ويوثق الفيديو، لحظة مفعمة بالحيوية وسعيدة، يعيشها الطفل المسكين، قبل إجراء عملية جراحية صعبة، ليذكر الجميع بأنه يمكن العثور على الفرح حتى في أحلك الأوقات.

في الفيديو، يصفق الموظفون للصبي بهتافات صاخبة وهو يرقص، ثم يودعهم قائلاً: "وداعًا يا رفاق، يجب أن أعود إلى المسرح!".

رسم المقطع الابتسامة على شفاه رواد السوشيال ميديا الذين تداولوه على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

علق المستخدمون على المنشور على أمل الحصول على آخر المستجدات بشأن شفائه، فيما أشاد آخرون بموظفي المستشفى لمجاراة الطفل وإسعاده.

https://www.instagram.com/reel/CtDST0jtqVs/?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

طفل عملية جراحية عملية خطيرة الطفل مقطع فيديو متداول مواقع التواصل الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة..نجم الأهلي يوقع رسميا للزمالك.. وآخر يقترب

مدرب حراس الاتحاد السكندري: سأشجع الوداد أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

تشيع جثمان الشهيد محمد صلاح منفذ عملية الحدود في مسقط رأسه

قرار عاجل من النيابة ضد صاحبة قناة "أم زياد وهبة" وابنها وزوجها

مواعيد صرف معاشات شهر يوليو 2023.. بشرى مع السنة المالية الجديدة

الشباب والرياضة تطالب القضاء بالغاء حكم عزل مرتضي منصور من رئاسة الزمالك..مستندات

أحمد شيبة يبكي بحرارة في فرح ابنه .. صور

فوزي لقجع ضرب باملاك تيسيما|خالد الغندور يفجر مفاجأة عن حكم نهائي إفريقيا

موضوعات متعلقة

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

اكتشاف مياه على كوكب جديد في الفضاء.. فهل يمكن العيش فيه؟

حظر الإنجيل في مدارس أمريكية بزعم احتوائه على العنف

تحفة معمارية من تأسيس النمل|شاهد.. «مدينة ضخمة» تحت الأرض والكشف عن هيكل المستعمرة

القاتل الصامت .. احذر نوعين من اللحوم يسببان السكتة الدماغية

عمرها 21 قرنا .. إيطاليا تعرض أكبر مجموعة تماثيل برونزية

وزع ضحاياه على 45 كيسًا.. صدفة تكشف سلسلة جرائم سفاح المكسيك

غير آدمية.. طريقة صادمة لتصنيع وتحضير الأرز الهندي |شاهد

ترشيحاتنا

قبل إجرائه عملية خطيرة.. طفل يرقص بسعادة داخل أحد المستشفيات| شاهد

أول تعليق من مصطفى شوبير بعد تألقه في لقاء الأهلي والوداد المغربي

قائد الوداد: الأهلي يعرف إفريقيا أكثر منا.. وأتمنى تكرار قذيفة المترجي

اتحاد الكرة: حرمان أي نادٍ مديون من المشاركة بالدوري الممتاز الموسم المقبل

حكم الإحرام في الحج والعمرة .. وما الحكمة منه؟ الإفتاء توضح

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 6-6-2023

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإنشاد الهلباوي.. قصور الثقافة تختتم أسبوع حياة كريمة بقرى المنيا

شاهد.. سلحفاة ضخمة من 2320 زجاجة بلاستيكية |فيديو

ردة فعله مفأجاة..إيطالي يصطاد سمكة سلور بطول لا يصدق.. شاهد

أحمد شيبة يحتفل بزفاف ابنه فى الإسكندرية

فيديو

مزج بين الفلامينكو والزى المغربى.. صابرينة بلفقيه تطلق أغنيتها الجديدة Loquita

عاصفة ترابية وأمطار رعدية| تحذير من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

أزمة تمنع كهربا من المشاركة في مباراة الوداد القادمة ..سببها الزمالك

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. مصر يا أهلي

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: صاحبة الابتسامة الدائمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ