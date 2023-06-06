تاس: لا خطورة على محطة زابوريجيا النووية من انهيار سد نوفا كاخوفكا

قال مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية بعدانهيار سد نوفا كاخوفكا، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ونقلت "تاس" عن مصدر مطلع لم تذكر هويته أن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وأن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الليلة كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السد خلال الليل.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.