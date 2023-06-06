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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تاس: لا خطورة على محطة زابوريجيا النووية من انهيار سد نوفا كاخوفكا

سد نوفا كاخوفكا المنهار
سد نوفا كاخوفكا المنهار

قال مسؤول عينته روسيا في منطقة زابوريجيا الأوكرانية ، اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد "خطر كبير" حتى الآن على محطة زابوريجيا النووية بعدانهيار سد نوفا كاخوفكا، وفقاً لما نقلته وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

ونقلت "تاس" عن مصدر مطلع لم تذكر هويته أن سد نوفا كاخوفكا الضخم، الواقع في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا من منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، تدمر وأن المياه غمرت المنطقة.

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله إن الليلة كانت هادئة ولم تكن هناك ضربات جوية على السد خلال الليل.

ونقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن رئيس بلدية نوفا كاخوفكا المعين من جانب موسكو قوله إن الجزء العلوي من السد تدمر نتيجة قصف.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من صحة هذه التقارير.

 

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