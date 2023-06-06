سها سعيد: هناك حوار وطني منذ أربعة سنوات لدى تنسيقية شباب الأحزاب

قالت النائبة سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن هناك حوار وطني منذ أربعة سنوات لدي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نتيجة انها منصة شاملة لكل التوجهات والأيديولوجيات حول مختلف الملفات.

وأضافت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقاء خاص ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولى"، أن الحوار الوطني رغم كل التخوفات التي كانت مثارة قبل إقامته، إلا أنه جاء مطمئنا جدا، بداية من جلسات المحور السياسي، والتي كان يوجد بها حالة من حالات الزخم، ولكنها نجحت جدا.

وتابعت أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الأمانة العامة كانت قادرة على استيعاب الجميع فى المحور السياسي، وكانت جميع المشاركين كانوا لديهم إرادة لإنجاح تلك الجلسات والتعبير عن آرائها، لافتة إلى أننا اليوم فى المحور الاقتصادي، الذي تعتبره محل متابعة معظم المواطنين، نتيجة الأزمة الاقتصادية.