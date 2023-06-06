نتيجة لهجمات أوكرانيا.. مسؤول روسي يؤكد استحالة إصلاح سد كاخوفكا

أكد مسؤول موالي لروسيا في بلدة نوفا كاخوفكا الأوكرانية، التي تسيطر عليها موسكو، اليوم الثلاثاء، إنه من المستحيل إصلاح سد المدينة بعد أن مزق الانفجار حفرة في الهيكل.

وفي تعليقات على التلفزيون الحكومي الروسي، قال فلاديمير ليونتيف إن الأضرار التي لحقت بالسد كانت نتيجة لسلسلة من الهجمات الأوكرانية، وفقا لوكالة “رويترز”.

وقد اتهمت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، القوات الروسية بتفجير سد رئيسي في جزء من جنوب أوكرانيا التي يسيطرون عليها.

وأصدرت السلطات الأوكرانية تنبيهات للسكان على طول نهر دنيبرو للإخلاء، محذرة من الفيضانات في اتجاه مجرى النهر.

ودعت وزارة الداخلية الأوكرانية سكان 10 قرى على الضفة اليمنى للنهر وأجزاء من مدينة خيرسون لجمع الوثائق والحيوانات الأليفة الأساسية، وإيقاف الأجهزة والمغادرة، مع تحذير من التضليل المحتمل.

وحذر رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال من أن هناك ما يصل إلى 80 بلدة معرضة لخطر الفيضانات بعد انفجار سد محطة الطاقة الكهرومائية على يد الجيش الروسي.

وأضاف: "هذا يهدد أيضا بكارثة بيئية لجنوب أوكرانيا".

