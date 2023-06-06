"تنسيقية الأحزاب" تبحث مع سفير بيرو زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري

بحث وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع خوسيه بيتانكورت ريبيرا سفير دولة بيرو بالقاهرة عددًا من القضايا المشتركة مثل زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري، وتدعيم السياحة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأعرب وفد التنسيقية - خلال اللقاء - عن تقديره لجمهورية بيرو، مؤكدًا أنها تلعب دورًا هامًا في أمريكا الجنوبية، مشددًا على أن العلاقات بين مصر وبيرو هي علاقة فريدة، وتشهد حالة من الحيوية والنشاط .

من جانبه..أكد سفير بيرو رغبته في تدعيم العلاقات بين البلدين بمختلف المجالات، مشيرًا إلى أن مصر لها تاريخ طويل يمُكنها أن تكون قائدًا للمنطقة بأكملها ،لافتًا إلى ضرورة تعزيز سُبل التعاون ودعم أواصر التواصل بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بالتعاون البرلماني والشبابي.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب، النائب طارق الخولي عضو مجلس النواب، والنائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، ورحمة محمود، وشيماء كمال، وسميرة الشريف، وأحمد الحمامصي أعضاء التنسيقية.

