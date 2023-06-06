النشرة الدينية| شيخ الأزهر يكرم طالبة من ذوي الهمم.. وزير الأوقاف يصدر بيان عن مسابقة الأئمة والعمال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار والفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.

الأوقاف تعلن فتح باب التقديم للراغبين في تصريح خطابة بالمكافأة



هل يجوز الاشتراك في بقرة بـ سهمين أحدهما أضحية والآخر عقيقة؟..الإفتاء ترد



الأوقاف تصدر بيانا جديدا بشأن امتحانات مسابقة الأئمة والعمال 2023



هل يقبل الحج من مال مصدره حرام.. الأزهر للفتوى يرد



دعاء الرزق وفك الكرب .. ردد 30 كلمة تجعل لك من كل ضيق فرجاً



قوة إرادة.. شيخ الأزهر يكرم طالبة من ذوي الهمم تحفظ القرآن الكريم



الأزهر يتصدى لظاهرة ارتفاع مصروفات المعاهد الخاصة ويصدر حزمة من الضوابط الملزمة