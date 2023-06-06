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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صفاء أبو السعود توضح موعد عودتها للفن.. فيديو

صفاء أبو السعود
صفاء أبو السعود

أكدت الفنانة  صفاء أبو السعود أنها تتمنى العودة للجمهور مرة أخرى، مشيرة إلى أن قرار العودة متوقف على الورق الجيد.

تابعت صفاء أبو السعود فى تصريح خاص لصدى البلد أنها تريد أن تعود للجمهور فى أقرب وقت ممكن إلا أنها تبحث خلال هذه الفترة عن سيناريو وشخصية جديد عليها حتى تكون عودة قوية وإضافة لمشوارها الفني.

وعن تكريمها من قبل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية فى احتفالية عادل عبده أكدت أنها سعيدة بهذا التكريم لكونه من المكان الذى تسبب فى شهرتها وتألقها فى مجال الغناء والاستعراض.

 

احتفالية البيت الفني للفنون الشعبية 

وأقام البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية اليوم احتفالية تكريم المخرج عادل عبده رئيس البيت الفني للفنون الشعبية بمناسبة بلوغه سن ال60 عاما

وكرم في هذه الإحتفالية كل من مصطفي كامل نقيب المهن الموسيقية والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية والفنانة صفاء أبو السعود والمخرج خالد جلال.

وتقدم المخرج الكبير عادل عبده بالشكر لكل الحضور على مساندته له في أخر يوم عمل له بالمسرح مؤكدا على دعمه الكامل للكادرات الجديدة التي تتولي مهام عمله في الفترة القادمة.

 

رقص صفاء أبو السعود على المسرح

ولفتت الفنانة صفاء أبو السعود الأنظار إليها أثناء صعودها على خشبة المسرح لتكريمها برقصة على إحدي الأغنيات  وهو ما جعل الحضور يتفاعل معها بالتصفيق الحاد.

 لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

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