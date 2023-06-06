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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انفجار سد نوفا كاخوفكا.. تصريحات مقلقلة والفاعل مجهول| ما القصة؟

غرق المنازل بعد انفجار
غرق المنازل بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا

حالة من الغموض وراء تفجير سد نوفا كاخوفكا وتبادل الاتهامات بين روسيا واوكرانيا بشأن الفاعل الحقيقي لهذا التفجير الخطير الذي قد يضر بعدد كبير من المواطنين، ولكن ما خطورة انفجار هذا السد وما وظيفته في هذه المنطقة؟.

ما هو سد نوفا كاخوفكا؟

يقع سد نوفا كاخوفكا على نهر دنيبرو بالقرب من مدينة خرسون التي تسيطر عليها القوات الروسية حاليا، حيث بنت أوكرانيا هذا السد في عام 1956 كجزء من محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية، ويحتجز السد كمية هائلة من المياه ويبلغ ارتفاعه 30 مترا وعرضه مئات الأمتار لذلك انفجاره يشكل خطرا داهما.

ووفقا للمعلومات المعلنه، يحتوي خزان السد على ما يقدر بنحو 18 كيلومتراً مكعباً من المياه، وقد يؤدي تفجيره إلى إغراق العديد من القرى والمناطق المحيطة في منطقة خيرسون.

غرق المنازل بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا

خطورة انفجار سد نوفا كاخوفكا

فور إعلان انفجار سد نوفا كاخوفكا أعلن حاكم منطقة خيرسون بدء عمليات إخلاء المناطق القريبة من كاخوفكا، قائلا في تصريح مثير للقلق: خلال خمس ساعات سيصل منسوب المياه إلى مستوى حرج.

وتوالت التصريحات المقلقة، حيث أعلنت أوكرانيا منذ قليل، إجلاء 17 ألف مدني من منطقة سد كاخوفكا و40 ألفا من المواطنين معرضون للخطر بعد انفجار السد.

ومن المقلق أيضا أن يكون هناك عواقب بعيدة المدى بغرق المناطق السكنية على طول نهر دنيبرو، وتستنزف مستويات المياه حول محطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها روسيا، وتجفيف إمدادات المياه العذبة في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا”.

ووفقا لتقرير نشرته وكالة  الانباء الرفرنسية، فإن انفجار هذا السد قد يشكل كبح للقوات الأوكرانية في سعيها لاستعادة الأراضي التي احتلتها القوات الروسية شرق دنيبرو.

غرق المنازل بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا

أول تعليق من زيلينسكي على انفجار السد

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تدمير روسيا لسد كاخوفكا في جنوب أوكرانيا، التي تحتلها روسيا، يؤكد أن قوات موسكو يجب طردها من جميع أنحاء البلاد.

وكتب زيلينسكي على قناته عبر تطبيق تليجرام أن تدمير سد محطة كاخوفكا للطاقة الكهرومائية يؤكد للعالم كله أنه يجب طرد روسيا من كل ركن من أركان الأراضي الأوكرانية ولا ينبغي ترك شبر واحد لهم، لأنهم يستخدمون كل شبر من الارض في الإرهاب.

كما طالب زيلينسكي المجتمع الدولي بالرد على هجوم سد نوفا كاخوفكا، محمّلاً روسيا مسؤولية التفجير الذي أحدث فيضانات.

غرق المنازل بعد انفجار سد نوفا كاخوفكا

أول تعليق من روسيا على انفجار السد

علق الكرملين على تدمير سد نوفا كاخوفكا، متهما أوكرانيا بتخريب السد الكهرومائي في المنطقة التي تسيطر عليها موسكو؛ وذلك لتشتيت الانتباه بعد فشل هجماتها المضادة الأخيرة ضد القوات الروسية.

وأعلنت السلطات الروسية عن فتح تحقيق جنائي في ملابسات انفجار سد نوفا كاخوفكا.

فيما قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن الرئيس فلاديمير بوتين اطلع على الوضع حول السد، الذي تم انتهاكه في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء.

وأضاف بيسكوف للصحفيين: "يمكننا أن نذكر بشكل لا لبس فيه أننا نتحدث عن تخريب متعمد من قبل الجانب الأوكراني"، مشيرا إلى أن تدمير السد كان يهدف إلى حرمان جزيرة القرم، التي تسيطر عليها روسيا، من المياه العذبة التي تتلقاها من الخزان عبر قناة القرم الشمالية، ولصرف الانتباه عن الهجوم المضاد.

وحذر بيسكوف من أن التخريب "يمكن أن يكون له عواقب وخيمة للغاية على عدة عشرات من الآلاف من سكان المنطقة".

وأضاف: "على ما يبدو، يرتبط هذا التخريب أيضا بحقيقة أنه بعد أن بدأت الإجراءات الهجومية على نطاق واسع قبل يومين، الآن لا تحقق القوات المسلحة الأوكرانية أهدافها، هذه الإجراءات الهجومية تتعثر".

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