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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قلب يكشف تفاصيل الساعات الأخيرة لوزير الصحة الأسبق بعد إجرائه قسطرة|فيديو

عملية
عملية

كشف الدكتور أحمد فتحي، أستاذ القلب، وعميد معهد القلب السابق، عن تفاصيل الساعات الأخيرة لوزير الصحة الأسبق، الدكتور أحمد عماد الدين راضي، بعد إجرائه عملية جراحية لتركيب قسطرة ثم توفى بعد ذلك.

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وقال “فتحي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن الدكتور أحمد عماد الدين راضي الذي أجرى العملية الجراحية، على أعلى مستوى، ولا أعتقد أن هناك شبهة حول وجود خطأ طبي من الفريق الطبي الذي أجرى لوزير الصحة الأسبق العملية الجراحية.

وتابع: عملية القسطرة ليست خطيرة والعديد من الأشخاص الذين يجرون هذه العملية يخرجون بصورة طبيعية، ولكن يجب على الاطلاع على كافة تفاصيل الخاصة بحالة وزير الصحة الأسبق، قبل القول أنه توفى بسبب خطأ طبي.

وأضاف أن هناك العديد من المضاعفات التي تنتج من إجراء العمليات الجراحية، والأخطاء الطبية ورادة في أي دولة.

وأكمل: المضاعفات التي تحدث بعد إجراء العملية الجراحية للمريض، يجب على الفريق الطبي الاطلاع عليها، ومعرفة سبب حدوثها، وكتابتها في التقرير، قبل القول أن المريض توفى بسبب خطأ طبي.

 

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