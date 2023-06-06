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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين يبحث مع سفير دولة بيرو تعزيز التعاون الاقتصادى

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خوسيه بيتانكورت ريبيرا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، وتناول اللقاء التباحث حول عدد من القضايا المشتركة؛ مثل: زيادة حجم الاستثمار والتبادل التجاري، وتدعيم السياحة، وتبادل الخبرات بين الجانبين.

أعرب وفد التنسيقية عن تقديره الشديد لجمهورية بيرو، مؤكداً أنها تلعب دوراً هاماً في أمريكا الجنوبية، وشدد على أن العلاقات بين مصر وبيرو هي علاقة فريدة، تشهد حالة من الحيوية والنشاط.

 أكد خوسيه بيتانكورت ريبيرا، سفير دولة بيرو بالقاهرة، على رغبته في تدعيم العلاقات بين مصر وبيرو في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن مصر لها تاريخ طويل يمُكنها أن تكون قائداً للمنطقة بأكملها.

وأشار سفير بيرو، إلى ضرورة تعزيز سُبل التعاون ودعم أواصر التواصل بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالتعاون البرلماني والشبابى.

ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب، النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، ورحمة محمود، وشيماء كمال، وسميرة الشريف، وأحمد الحمامصي، أعضاء التنسيقية.

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