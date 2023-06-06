عراقي يلقي قطة من الطابق التاسع ويصورها.. فيديو

رصدت فضائية العربية تقرير فيديو عن شاب عراقي يعذب قطة ويلقيها من الطابق التاسع، حيث أثار هذا الشاب العراقي جدلا واسعا بعد أن نشر مقطع فيديو قاسيا يظهر فيه قطة على حافة شرفة مبني ببغداد قبل أن يحكم عليها بالموت ويلقيها من الطابق التاسع.

فجر الفيديو غضبا عارما على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث طالب مغردون بمحاسبته واصفين فعلته بـ "الشنيعة والتجرد من كل معاني الإنسانية ".

أكدت السلطات أتخاذ الإجراءات بالواقعة مشيرة إلى أن والد المتهم بالواقعة قال إن إبنه يعاني من " حالة نفسية" ويتناول مواد مسكرة.

أشار والد المتهم، إلى أن أبنه فر هاربا بعد الواقعة مطالبا بمعالجته.

حاول الهروب

وأفاد التقرير، بأن هذا الشخص قد حاول الهروب بعد قيامه بهذا الفعل الشنيع وقد أبدي والده أستياءه وعدم رضاه عن فعل ولده.