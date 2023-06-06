التضامن: بعض أسر تكافل وكرامة تحصل على دعم يتخطى ألف جنيه

أكد ياسر عبد السلام مدير عمليات تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المجتمع المدني يساعد الوزارة في ملف تكافل وكرامة خاصة في محور تحسين مستوى السكن للمستفيدين من تكافل وكرامة.

وقال ياسر عبد السلام في حواره في برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"،: "المجتمع المدني يقدم خدمات كثيرة ومنها السلع الغذائية والخدمات الطبية والحملات التوعوية".

وتابع ياسر عبد السلام: "تكافل وكرامة لا تعتبر دعما نقديا فقط ولكنه هناك رعاية صحية مجانية وبطاقة لدعم السلع وخدمات سكن كريم".

وأكمل ياسر عبد السلام: "بعض الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة تحصل على دعم يتخطى ألف جنيه".

ولفت ياسر عبد السلام: "تكافل وكرامة يقدم خدمات تعليمية مجانية لطلاب أسر تكافل وكرامة".