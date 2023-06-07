شعبة السيارات: مميزات عديدة لتحويل 100 ألف مركبة تجارية للعمل بالكهرباء

قال أحمد زين رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات بالغرفة التجارية ، ان المبادرة المقترحة من شركة "شيفت إيه في" لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود إلى العمل بنظام الكهرباء ، مميزة للغاية لما تحمله من فوائد عديدة .

وأضاف رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات خلال تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان تحويل 100 ألف مركبة تدريجيًا على مدار خمس سنوات من خلال المبادرة ، و التى تم عرضها فى اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات الاخير ، يؤكد على صلاحية السيارات الكهربائية للاعتماد عليها .

وأوضح زين ، أن المبادرة ستعمل على توعية المواطنين ، بان السيارات الكهربائية تعمل فى القطاع التجارى وهذا سيعطى دفعة حقيقة للمقبلين على شراء السيارات الملاكي منها .

وأكد رئيس لجنة الطاقة النظيفة بشعبة السيارات ان هناك فوائد بيئية اخرى لمبادرة لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود إلى العمل بنظام الكهرباء ، وهى تقليل الانبعاثات الكربونية بشكل حقيقى فى مصر لان عدد 100 الف مركبة هو كبير جدا وضخم وسيؤثر بشكل حقيقة على المناخ وتقليل الانبعاثات الضارة .

والجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات مساء أول أمس، حيث تمت مناقشة آخر التطورات في صناعة السيارات في مصر والجهود المبذولة من قبل الوزارات وجهات معنية أخرى لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصناعة السيارات.

وتم خلال الاجتماع استعراض المبادرة المقترحة من شركة "شيفت إيه في" لتحويل المركبات التي تعمل بنظام الوقود إلى العمل بنظام الكهرباء، حيث تهدف الشركة إلى تحويل 100 ألف مركبة تدريجيًا على مدار خمس سنوات، وذلك من خلال تفعيل حافز أخضر على أول 10 آلاف مركبة حتى الوصول إلى حجم الإنتاج الاقتصادي المناسب، مع التأكيد على ضرورة تحديد سعر فائدة وفترة سداد مناسبين.

وأوضح المشاركون أن المبادرة تستهدف تحويل 80 ألف مركبة من نوع "البيك أب" المخصصة لنقل البضائع والتي تعمل بالسولار، بالإضافة إلى 20 ألف مركبة من نوع "الميني فان" المخصصة لنقل البضائع والأفراد والتي تعمل بالبنزين.