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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الأمن يكشف تفاصيل شكوى بانقطاع الكهرباء بكفر شكر وانتشار السرقات

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل ما تم نشره على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متضمناً تعليقاً مدعوماً بمقطع فيديو تضمن الادعاء بعدم تواجد إنارة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة كفر شكر بمحافظة القليوبية، مما يتسبب فى انتشار وقوع السرقات والحوادث. 

 

بالفحص تبين أن الشاكى (صاحب معرض موبيليا – مقيم بدائرة مركز شرطة كفر شكر  بالقليوبية)، وباستدعائه وسؤاله قرر ما سبق ذكره بالمنشور. 

 

بالتنسيق مع الجهة المختصة أفادت أن سبب انقطاع التيار الكهربائى بمحل الشكوى هو عطل فنى وتم تداركه وإصلاحه فى حينه وإعادة الإضاءة، وتم التواصل مع الشاكى وإفهامه كما تبين عدم وجود ثمة بلاغات سرقات أو حوادث طرق خلال الآونة الأخيرة بالمنطقة محل الشكوى .

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