ولي العهد السعودي يبحث مع بلينكن الأوضاع الإقليمية والدولية

اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في قصر السلام بجدة، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وحسب وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وأوجه التعاون في مختلف المجالات وسبل تعزيزه، إلى جانب بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها.

حضر الاجتماع الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب الأمريكي، ديريك شوليت مستشار أنتوني بلينكن، والسفير الأمريكي في السعودية مايكل راتني، ومساعد وزير الخارجية باربرا ليف، وتوم سوليفان نائب رئيس موظفي أنتوني بلينكن.

ووصل بلينكن في وقت سابق إلى السعودية، حيث من المقرر أن يشارك في اجتماع وزاري لمجلس التعاون الخليجي الأمريكي لمناقشة التعاون المتزايد مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي لتعزيز الأمن والاستقرار وخفض التصعيد والتكامل الإقليمي والفرص الاقتصادية في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

كما سيشارك بلينكن يوم الخميس مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في الرياض في استضافة اجتماع وزاري للتحالف الدولي لهزيمة تنظيم داعش، لتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي يلعبه التحالف ضد (داعش) لمواجهة التهديد المستمر للتنظيم وإعادة تأكيد التزامنا بضمان هزيمته الدائمة.