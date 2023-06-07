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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بنسبة مليون٪.. عصام عبد الفتاح يطمئن جماهير الأهلي بشأن حكم مباراة الوداد

صدى البلد

نفى عصام عبدالفتاح عضو  لجنة الحكام بالكاف، ما تردد خلال الأيام الماضية، حول اعتزال الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما، عقب لقاء الإياب بين الأهلي والوداد المغربي في ملعب مركب محمد الخامس والذي يقام 11 يونيو الجاري.

وقال عصام عبدالفتاح في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "باملاك تيسيما حكم أمين بنسبة مليون%، واطمئن جماهير النادي الأهلي، وقصة الاعتزال ليست حقيقية وهو مرتبط بعقد احتراف حتى 2024 مع الكاف وقعه منذ شهر ولن يعتزل وسيكمل مسيرته".

وأضاف: "كما وقع أيضا أمين عمر عقدا مع الاتحاد الإفريقي والكاف يقوم بتوقيع عقود مع الحكام منذ ثلاث سنوات، حيث يتم اختيار صفوة الحكام لتوقيع عقود معهم".

وواصل: قمنا باختيار 20 حكما و 5 محكمات، وتم التعامل معهم باحتراف، وهؤلاء يحصلون على رواتب شهرية من الكاف تُقدر بنحو الفين دولار بخلاف البدلات الأخرى من المباريات، ويتم تجديد العقود سنويا، ولكن وفقًا لمستوياتهم، فأي حكم غير جيد يتم استبعاده وعدم تجديد العقود معه".

وواصل: لدينا ثنائي تحكيم مصري وهما محمد معروف وعمرو الشناوي في كاس العالم للشباب ولا يتحدث أحد هنا في مصر عنهم رغم ظهورهم بمستوى طيب للغاية، ومعروف أدار 3 مباريات على أعلى مستوى، وأعطى صورة جيدة عن الحكام المصريين، يجب إظهارهم للإعلام والحديث عنهم بشكل جيد".

وزاد: "محمد معروف لازال مستمر في الأرجنتين، ومن الوارد أن يحكم المواجهات النهائية أو مواجهة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للشباب بالأرجنتين، وهو واجهة مشرفة للتحكيم المصري".

وختم: "أنصح المحلليين بأن يكونوا أمناء في التحليل للحالات التحكيمية، ولا يوجد سوى 5% من المحلليين عليهم تحديث معلوماتهم ومعرفة اخر التطورات الخاصة بالقوانين، كما أن المجاملات تتحكم في الأراء وأيضا (الحب والكره) وهناك عوامل آخرى مثل الثقافة التحكيمية لأن البعض يعتمد على تاريخه الدولي، والتحليل أصبح علم كبير".

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