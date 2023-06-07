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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

صدى البلد

كشف الإعلامي سيف زاهر، عن مفاجأة مدوية في قائمة منتخب مصر، لمواجهتي منتخب غينيا، في إطار تصفيات كأس أمم أفريقيا، وجنوب السودان الودية.

وقال سيف زاهر في تصريحات عبر قناة “أون تايم سبورتس”: “فيه مفاجآت في قائمة منتخب مصر، محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل، دول الحراس المرمى اللي هيعلن عنهم بكرا فيتوريا”.

وتابع: “كان هناك مقارنة بين أحمد الشناوي ومحمد أبوجبل خلال الأيام الماضية، ولكنه استقر على أبوجبل في النهائي”.

قائمة منتخب مصر

وأضاف: “المفاجأة أن أحمد الشناوي وأبو جبل ضمن القائمة الخماسية ومصطفى شوبير دخل مع شوبير في القائمة الخماسية لحراسة المرمى”.

وأكمل: “هناك لاعبون آخرون على رادار فيتوريا، هو اتكلم بشكل كبير على سيف فاروق جعفر، هو شايف أن هيبقى له دور معاه لكن مش الفترة دي”.

واختتم: “حسين الشحات يقترب بقوة أيضًا من الانضمام إلى قائمة منتخب مصر”.

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