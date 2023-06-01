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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان صبحي خارج معسكر منتخب مصر المقبل .. اعرف السبب

رمضان صبحي
رمضان صبحي

تأكد غياب رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عن معسكر منتخب مصر المقبل بسبب الإصابة  .

ويعاني رمضان صبحي من إصابة قوية بمزق في العضلة الضامة وهو ما أدى إلى تأكد غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وقرر فيتوريا مدرب منتخب مصر استبعاد محمد النني لاعب ارسنال لعدم الجاهزية بجانب استبعاد كلا من أحمد كوكا للإصابة وإمام عاشور بسبب الإصابة أيضا .

وشهدت القائمة استبعاد طارق حامد نجم اتحاد جدة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه بالدوري السعودي .

وضمت القائمة المبدئية 7 لاعبين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.

 

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