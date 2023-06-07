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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا والذكاء الاصطناعي.. رئيس وزراء بريطانيا يصل إلى واشنطن ليجتمع مع بايدن

رئيس الوزراء البريطاني
رئيس الوزراء البريطاني مع الرئيس الأمريكي

وصل رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث من المقرر أن يلتقي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن للحديث تعميق العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأفادت وسائل الإعلام نقلا عن مصادر، أن رئيس الوزراء البريطاني سيضغط على الولايات المتحدة من أجل أن تلعب بريطانيا دورا رائدا في تنظيم الذكاء الاصطناعي وأن يكون مقر منظم الذكاء الاصطناعي العالمي المستقبلي في لندن، وأن بريطانيا لديها الخبرة المطلوبة وحجم قطاع التكنولوجيا.

ومن المقرر أن يلتقي سوناك بـ جو بايدن، غدا الخميس، في قمة بـ البيت الأبيض، حيث سيتعهد خلال اللقاء بتقديم دعم غير محدود لـ أوكرانيا.

ومن جانبه، سوناك للصحفيين على متن الطائرة، إن أي هجوم متعمد على سد كاخوفكا سيمثل أكبر هجوم على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وكانت الحكومة البريطانية قد أعلنت في بيان صحفي، إن رئيس الوزراء البريطاني سيدعو إلى أن يكون التعاون الأمني الاقتصادي بين لندن وواشنكن واسع النطاق مثل تعاوننا في مجال الأمن التقليدي.

ومن المقرر أن يجري سوناك في العاصمة الأمريكية يومي الأربعاء والخميس محادثات مع السياسيين في الكونجرس وكبار رجال الأعمال. 

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