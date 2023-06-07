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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بفستان أوف شولدر.. إطلالة جذابه لـ أمينه خليل عبر انستجرام

أمينه خليل
أمينه خليل

نشرت الفنانة أمينة خليل متابعيها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

 

وتألقت أمينة خليل في الصور بإطلالة جذابة، مرتدية فستان ابيض منقوش أسود مكشوف الصدر، ومعتمدة علي المكيبالهادي الذي أبرز جمال وجهها.

وعلي صعيد آخر، قالت الفنانة "أمينة خليل"، إنهم اتخذوا قرارا قبل تصوير مسلسل خلي بالك من زيزي بألا يحتوىعلى مشاهد العنف المألوفة فى كثير من الأعمال الرمضانية. 

 

وأضافت أمينة خليل، خلال لقائها مع الإعلامى" شريف عامر" فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "ام بىسى مصر"، أنها تؤمن بأنه ليس من الضرورى أن يحتوى المسلسل على المشاهد العنيفة مثل القتل و المفرقعات لكييكون مسلسل ناجح .

وانفجرت من الضحك خلال اللقاء عندما عقب الفنان "محمد ممدوح" على كلمة مفرقعات التى قالتها ،معقبة: "محمدطول الوقت مقتنع انى مش بعرف أتكلم ".

وأوضحت أنها تفضل دائما مشاهدة المسلسلات الهادئة التى تمس القلوب والتى يستمتع بها المشاهد وذلك ما كانتتسعى لتقدمه هذا العام .

من جانبه أكد الفنان محمد ممدوح، إن الاختلاف دائمآ هو ما يميز العمل عن غيره من الأعمال وأن أهم شئ هو احتواءالمسلسل على أشياء ترتقي بالمشاهد، مضيفا أنه كان لا يعرف مرض ADHD الذى تم مناقشته فى المسلسل إلا عندما قامبالقراءة عنه.

الإعلامي شريف عامر الأعمال الرمضانية الفنان محمد ممدوح الفنانة أمينة خليل برنامج يحدث في مصر خلى بالك من زيزى

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