السبت.. مؤتمر صحفي للكيك بوكسينج للكشف عن تفاصيل مواجهة منتخبي مصر وأذربيجان

أعلن الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، برئاسة محمد صبيح عن إقامة مؤتمر صحفي يعقد يوم السبت المقبل في استاد القاهرة للكشف عن تفاصيل استضافة اللقاء الودي بين منتخب مصر وأذربيجان ضمن استعدادات الفراعنة للاستحقاقات القارية والدولية المقبلة.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج، إن اللقاء بين منتخبي مصر وأذربيجان يعقد تحت رعاية سفارة أذربيجان وبحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ونائب رئيس برلمان أذربيجان والسفير الخان بولوخوف (Elkhan Polukhov) سفير دولة أذربيجان بالقاهرة.

وتابع صبيح أن المؤتمر الصحفي يعقد يوم السبت المقبل الساعة السادسة مساءا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة على أن يقام اللقاء بين المنتخبين المصري والأذربيجاني يوم الأحد المقبل في استاد القاهرة وسيقام قبلها إقامة المواجهة المباشرة بين اللاعبين قبل المباراة والتقاط الصور الخاصة بالحدث الرياضي.

وكشف رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج ترجع أهميته إلى كونه بمثابة احتكاك قوي للاعبين المنتخب الوطني مع نظيره الأذربيجاني أحد المدارس الآسيوية في اللعبة خاصة أن منتخب أذربيجان من المنتخبات القوية في اللعبة وهو ما يزيد من أهمية ذلك اللقاء كون الفراعنة يحتلون مراكز متقدمة في الترتيب العالمي وحققوا المراكز الأولى في البطولات الإفريقية خلال النسخ الماضية.

واختتم محمد صبيح، رئيس الاتحاد المصري للكيك بوكسينج تصريحاته بأن هذه المواجهة بين المنتخبين اختارها منتخب أذربيجان لمواجهة مصر لقياس قوته قبل خوض الأحداث العالمية المقبلة وأيضا قبل خوض منتخب الفراعة بطولة الورلد جيمز العام الحالي.