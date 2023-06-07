حمادة هلال: أهدي أغنية متحملاني إلى زوجتي

تحدث الفنان حمادة هلال، عن تفاصيل أعماله الفنية المقبلة، قائلا إن أغنية “متحملاني” من أكثر الأغاني التي أحبها، مشيرا إلى أنه يهديها لزوجته لأنها تقف بجانبه دائما.

وأضاف حمادة هلال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “dmc”: “الأغنية دي المفروض كنا ننزل بيها قبل شهر رمضان، ولكن انشغلنا في مسلسل المداح، وفيها رسالة حلوة أوي أنا حاببها".

وتابع حمادة هلال أنه يحضر لألبوم غنائي جديد وسيتم طرحه على مراحل وسيبدأ من شهر يوليو، معقبا: “أغنية صاحبي أنا عملتها وسافرت أمستردام وجاتلي فكرة لما شفت كلب صاحبي هناك وقلتله الكلب ده هيطلع معايا في الكليب، ومكنتش الرسالة إني أقول للناس إني بثق في الكلب وصحابي لا، فيه ناس خدت الموضوع كده وأنا كنت عامله بطريقة كوميدية”.