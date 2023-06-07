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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تكشف عن تحركاتها لتأمين محطة زابوريجيا قبل زيارة جروسي

زابوريجيا النووية
زابوريجيا النووية


 

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، بأن روسيا ستتخذ تدابير أمنية واسعة النطاق في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في جنوب شرق أوكرانيا خلال زيارة يقوم بها رئيس وكالة الطاقة الذرية الدولية، رافائيل جروسي، الأسبوع المقبل.

ونقلت وكالة تاس الروسية عن رينات كرشا، مستشار رئيس مشغل المحطة النووية الروسية "روساتوم" قوله إنه "يتم اتخاذ تدابير شاملة دائمًا من جانبنا لضمان سلامة وأمن جميع أعضاء وفد الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وفي وقت سابق، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لديها ما يكفي من المياه لتبريد مفاعلاتها "لعدة أشهر" من بحيرة مياه تقع فوق خزان سد كاخوفكا، داعية إلى الحفاظ على تلك البحيرة.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، تصدع سد كاخوفكا أمس الثلاثاء، وهو سد رئيسي يعود لفترة الاتحاد السوفييتي ويقع بالقرب من المحطة النووية التي تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وتسبب ذلك التصدع في فيضان المياه بالمنطقة التي تدور بها الحرب فيما وصفته كل من أوكرانيا وروسيا بأنه هجوم متعمد شنته قوات الدولة الأخرى.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي في بيان "يوجد عدد من المصادر البديلة للمياه، وأحد هذه المصادر الرئيسية هو بحيرة مياه تبريد كبيرة بالقرب من موقع (المحطة) وبحسب تصميمها فهي تقع في منطقة مرتفعة عن الخزان".

وأضاف جروسي أنه من المنتظر أن توفر البحيرة المياه الكافية للتبريد "لبضعة أشهر"، موضحا أن الوكالة ستؤكد ذلك الأمر "قريبا جدا".

وفي بيان آخر صدر في وقت لاحق، قالت الوكالة إن البحيرة ممتلئة وبها مياه كافية "لعدة أشهر" نظرا لأن المفاعلات الستة بالمحطة النووية متوقفة عن العمل حاليًا.
 

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