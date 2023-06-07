رئيس وزراء أوكرانيا يتهم روسيا بارتكاب "أسوأ الكوارث البيئية" خلال عقود

قال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميهال، اليوم "الأربعاء"، إن تدمير سد كاخوفكا هو "أحد أهم الكوارث البيئية في أوروبا خلال العقود الأخيرة.

ووفقا لوكالة “فرانس برس”، أشار شميهال، خلال حديثه في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في باريس عبر الفيديو، إلى أن العشرات من المدن والقرى ستصارع مع إمدادات المياه الصالحة للشرب".

وأضاف أن الهجوم سيؤثر أيضا على أنظمة الري في جنوب أوكرانيا "مما يؤدي إلى الجفاف وفساد المحاصيل.. وهذا يضرب في قلب الأمن الغذائي العالمي".

وأضاف أن "تدمير محطة كاخوفكا الكهرومائية يعني أن "ما لا يقل عن 150 طن من زيت الماكينة قد تسرب إلى نهر (DNIPRO) مع خطر تسرب 300 طن إضافي. هذا يشكل تهديدا للنباتات الفريدة والحيوانات".

واعتبر رئيس الوزراء الأوكراني تدمير سد كاخوفكا "جريمة ضد الإنسانية" و"إبادة للبيئة (إيكوسايد)"، داعيا لضرورة أن تواجه روسيا استجابة قوية وموحدة، وليس مجرد كلمات.

وقد اتهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلنسكي، روسيا بتفجير "قنبلة بيئية من الدمار الشامل" ، قائلاً إن السلطات تتوقع أن تغمر 80 بلدة بالفيضانات داعيا العالم إلى "الرد".

وتعتقد كييف أن تدمير السد، الذي سيطرت عليه روسيا في الساعات الأولى من الحرب، كانت محاولة من موسكو لإحباط هجومها الذي طال انتظاره.

وقالت روسيا إن السد دمر جزئيا من قبل "ضربات متعددة" من القوات الأوكرانية وحثت العالم على إدانة "الأفعال الجنائية" لكييف.