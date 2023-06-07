تاجرى عمله يغسلان 10 ملايين جنيه بدمياط

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين - مقيمان بمحافظة دمياط) لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، وتجميعهما مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطهما غير المشروع ، ومحاولتهما غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات والمنشآت التجارية - شراء السيارات) ، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهما وبأفراد أسرتهما ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

قدرت أفعال الغسل التى قاما بها بمبلغ (10 مليون جنيه) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال .