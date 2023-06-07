ارتكبو 34 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط ( تشكيل عصابى ضم 8 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركزى شرطة "سمالوط غرب – سمالوط شرق ").. تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.
بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم(34) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن " المنيا – سوهاج – الغربية - المنوفية – الشرقية"، وأرشدوا عن المسروقات ( 30 دراجة نارية - 4 مركبة "تروسيكل").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .