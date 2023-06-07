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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ارتكبو 34 جريمة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمنيا

المتهمين
المتهمين

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا من ضبط ( تشكيل عصابى ضم 8 متهمين "لـ 5 منهم معلومات جنائية" – مقيمون بدائرة مركزى شرطة "سمالوط غرب – سمالوط شرق ").. تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية.

بمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم(34) واقعة سرقة بنطاق مديريات أمن " المنيا – سوهاج – الغربية - المنوفية – الشرقية"، وأرشدوا عن المسروقات ( 30 دراجة نارية - 4 مركبة "تروسيكل").

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة .

أجهزة وزارة الداخلية الامن العام التشكيلات العصابية البحث الجنائي الدراجات النارية العناصر الإجرامية

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