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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

الاحتكاك بالحيوانات الأليفة.. سلوكيات خاطئة تسبب أضرارا صحية خطيرة على الأطفال

صدى البلد

ديدان البطن.. مشكلة صحية يتعرض لها الأطفال في جميع الأعمار،  وهي مشكلة يعاني منها الآباء كثيرا ، تتعدد أسبابها حيث انها تحدث بسبب بعض العادات والسلوكيات للاطفال ، كما ان أعراضها تظهر واضحة على الاطفال ، ويمكن التعامل معها باتباع بعض الإرشادات لتجنب مضاعفاتها والمشكلات التي قد تسببها نرصد اسبابها واعراضها وطرق الوقاية منها وفقا لموقع onlymyhealth

تتعدد أنواع الديدان المعوية، وهي من الكائنات الحية البسيطة التي تستمد غذاءها من جسم الإنسان، إلا أن أكثر أنواعِها شيوعًا الديدان الشريطية والشصية.

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أسباب الإصابة بديدان البطن

- تناول الطعام الملوث.
- العدوى من طفل لآخر.
-  عدم النظافة الشخصية
⁃ لمس الأسطح أو الأشياء الملوَّثة ببيوض الديدان
⁃  المشي حافياً على التربة الملوَّثة بالديدان أو لمس هذه التربة 
⁃ تناول اللحوم البقريَّة النيئة أو غير المطبوخة جيِّداً
⁃ تعامل الاطفال مع الحيوانات الأليفة يتسبب في نقل الديدان إلي الأطفال

أعراض الإصابة بديدان البطن.
- فقدان الشهية.
- تأخر النمو والوزن رغم كفاءة التغذية.
- حكة شرجية
- آلام بالبطن متكررة.
- الميل إلى القيء والغثيان المستمر.
- سيلان اللعاب أثناء النوم.

كيفية علاج ديدان البطن ؟

يمكن العلاج والتخلص من هذه المشكلة من خلال تحديد نوعية الديدان ومن ثم تناول أدوية خاصة بتنظيف الأمعاء فضلاً عن الأدوية التي تعمل على التخلص من الديدان وقتلها

ما هي الخطوات التي تساعد في الوقاية منها :

⁃ طهي اللحوم الحمراء بدرجة حرارة لا تقل عن 145 درجة فهرنهايت.
⁃ طهي الدواجن بدرجة حرارة لا تقل عن 165 درجة فهرنهايت.
⁃ طهي الأسماك بدرجة حرارة تصل ل 145 درجة فهرنهايت.
⁃ تجنب تناول اللحوم النيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد.
⁃ تجنب استخدام لوح تقطيع واحد للحوم والخضروات.
⁃ غسل جميع الفواكه والخضراوات وتقشيرها.
⁃ استخدام المياه النظيفة

الحيوانات الأليفة الحيوانات الديدان الديدان المعوية الطعام الملوث الفواكه والخضراوات

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