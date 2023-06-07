علاج الديدان عند الرضع في البيت

عدوى الديدان من أكثر أنواع العدوى انتشارًا بين الأطفال الرضع او الصغار، وتسبب له مضاعفات صحية خطيرة ، منها انسداد الأمعاء الدقيقة، وتجويف الزائدة الدودية والقناة الصفراوية وقناة البنكرياس، وغيرها من الأمراض.

لذلك من الضروري علاج ديدان الأطفال بشكل سريع.. ويوجد بعض أنواع الأطعمة والأعشاب التي لها دور فعال في التخلص من الديدان لدى الأطفال الرضع والصغار والتي يمكن هرسها وتقديمها إلى الرضع بجانب الرضاعة الطبيعية والتي ذكرها موقع Medical express

العلاج المنزلي

البابايا:

وهي مهمة للتخلص من الديدان حيث أنها تحتوي على أنزيم يساعد على طرد الديدان وقتلها داخل الأمعاء.



بذور اليقطين:

تحتوي على مادة الكوكوربيتاسين الفعالة في التخلص من الديدان والوقاية من الإصابة بها مرة أخرى.

الجزر:

الجزر غني بفيتامين أ الذي يقوي مناعة الطفل ويساعد على التخلص من الطفيليات المعوية، ويمكنك تقديم الجزر للطفل على معدة فارغة للتخلص من الديدان.



الكركم:

إضافة القليل من الكركم إلى أي نوع من المهروس الذي يتناوله الطفل يساعد على التخلص من الديدان، حيث أنه يعتبر مطهر جيد للأمعاء.

زيت جوز الهند:

يحتوي على خصائص قوية مضادة للطفيليات مما يساعد على علاج الديدان، ويمكن استخدام زيت جوز الهند كنوع من الدهان لمنطقة الشرج لدى الأطفال للقضاء على الديدان.

نصائح عند إصابة الرضيع بالديدان:

⁃ عليكِ بقص أظافر طفلك بشكل منتظم منعًا لإنتقال الديدان.

⁃ تغيير حفاضات الطفل بانتظام مع الحرص علي غسل يديك جيدًا منعًا للعدوى.

- عند شرب الطفل ماء يجب أن يكون مغلي ومصفى.

- الحرص على غسل الفواكه والخضروات جيدًا..

⁃ عليك بغسل الملابس وأغطية الفراش بالماء الساخن.

⁃ تقديم إلى الطفل الطعام المطهو جيدًا..

⁃ تنظيف ألعاب الطفل وتعقيمها يوميًا.